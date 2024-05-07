«فلاي دبي» تطلق مشروع تحديث شاملاً لأسطول طائراتها

أكدت شركة «فلاي دبي» أنها تسير على الطريق الصحيح لواحد من أكثر فصول الصيف ازدحاماً على الإطلاق، لافتة إلى أن التركيز سينصب خلال الأشهر القليلة المقبلة على مشروع تحديث أسطول طائراتها، في وقت ستبدأ فيه الانتقال التدريجي إلى مطار آل مكتوم الدولي خلال العامين المقبلين.

وسجلت «فلاي دبي» نمواً مستداماً في أعداد المسافرين منذ بداية العام الجاري، إذ نقلت نحو خمسة ملايين مسافر خلال الفترة من الأول من يناير وحتى 28 أبريل 2024، بزيادة نسبتها 13% مقارنة بالعام الماضي.

وأوضحت الناقلة أنه منذ بداية عام 2024، نمت شبكة وجهاتها مع بدء عملياتها إلى كل من: مومباسا، ولانكاوي، وبينانغ، والجوف، والبحر الأحمر. كما أعلنت عن التوسع في شبكتها الأوروبية مع إطلاق رحلات إلى بازل، وريغا، وتالين، وفيلنيوس.

وكشفت «فلاي دبي» أنه مع بدء رحلات وجهاتها الموسمية الصيفية بين يونيو وأكتوبر المقبلين، فإن شبكة الناقلة تنمو إلى أكثر من 125 وجهة في 58 دولة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث: «تواصل (فلاي دبي) توسيع شبكتها باستمرار، ويسعدني أن أرى عملياتنا تنمو بشكل أكبر في جنوب شرق آسيا مع إضافة ماليزيا، إضافة إلى التوسع المستمر في إفريقيا وأوروبا على وجه الخصوص».

وأضاف: «مع نمو السعة المقعدية، ارتفع عدد مسافرينا على متن طائراتنا منذ بداية العام الجاري على الرغم من أن هذا النمو قد تضاءل بسبب التأخير المستمر في تسليم الطائرات، مازلنا نسير على الطريق الصحيح لواحد من أكثر فصول الصيف ازدحاماً على الإطلاق مع بدء جدول الصيف الموسمي اعتباراً من يونيو المقبل». وتابع الغيث: «ينصب تركيزنا خلال الأشهر القليلة المقبلة على مشروع التحديث الطموح عبر الأسطول، الذي سيضمن تجربة أكثر راحة وموثوقية للمتعاملين على متن الطائرة».

وكشف الرئيس التنفيذي لـ«فلاي دبي»، أن «الناقلة ستبدأ الانتقال التدريجي إلى مطار آل مكتوم الدولي خلال العامين المقبلين»، مشيراً إلى أن مشروع المطار الجديد سيكون له انعكاس كبير على حركة الطيران في دولة الإمارات والمنطقة، وسيسهم في تعزيز مكانة دبي محوراً عالمياً للنقل الجوي.

وأضاف: «تشهد وتيرة الطلب على السفر نمواً متسارعاً منذ بداية العام الجاري، وهو امتداد للنمو الذي حققته الناقلة خلال العام الماضي»، مبيناً أن «فلاي دبي» نقلت نحو خمسة ملايين مسافر خلال أول أربعة أشهر من العام الجاري بنمو نسبته 13%، وكان من الممكن أن تصل نسب النمو إلى أكثر من ذلك لولا التأخر في تسليم الطائرات من قبل الشركة المصنعة.

وأكد الغيث أن الناقلة تعتزم افتتاح 10 وجهات خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر 2024 في ظل ارتفاع الطلب على السفر خلال فصل الصيف، متوقعاً أن يشهد الطلب على السفر نمواً كبيراً خلال فصل الصيف.

إلى ذلك، لفتت «فلاي دبي» إلى ارتفاع أسطولها من الطائرات حالياً إلى 86 طائرة من طراز «بونيغ 737» مع انضمام طائرتين جديدتين منذ بداية عام 2024.

وفصّلت أن أسطولها يتألف من 29 طائرة «بوينغ 800-737» من الجيل الجديد، و54 طائرة «بوينغ 737 ماكس 8»، وثلاث طائرات «بوينغ 737 ماكس 9».

وكشفت «فلاي دبي» عن إطلاقها مشروعاً سيشهد تحديثاً كاملاً للمقصورة الداخلية لمعظم أسطول الشركة من طائرات «بوينغ» من الجيل الجديد، موضحة أنه تم إطلاق مشروع التحديث الذي تبلغ كُلفته عدة ملايين من الدولارات في يناير 2024، في وقت تم فيه تحديث المقصورة بالكامل لثماني طائرات من خلال تركيب مقاعد درجة الأعمال، بحيث يمكن تحويلها إلى أسرّة، فضلاً عن مقاعد جديدة في الدرجة السياحية من «ريكارو».

وسيتم تجهيز جميع الطائرات المحدثة بنظام الترفيه الجوي، ما يضمن تجربة سفر أكثر راحة وموثوقية للمسافرين عبر الأسطول، في وقت ستحافظ فيه الشركة على التوزيع نفسه في المقاعد بتكوين الدرجة الاقتصادية بالكامل في بعض طائراتها، وستحدّث المقاعد إلى «ريكارو» للدرجة السياحية، والمزودة بنظام الترفيه الجوي.

وكجزء من استثمارها في تعزيز تجربتها على متن الطائرة، ستزيد الشركة مساحة المقعد على مقاعد درجة الأعمال في بعض طائراتها الأحدث من 45 إلى 53 بوصة، لافتة إلى أنه سيتم إطلاق هذا المشروع بعد فصل الصيف. وأكدت الشركة أنها تستهدف استكمال برنامج تحديث الأسطول قبل نهاية العام الجاري.

• 125 وجهة في 58 دولة شبكة «فلاي دبي» مع بدء رحلات وجهاتها الصيفية.