«القابضة» تطرح أول سنداتها في بورصة لندن

أعلنت شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي، عن إصدار أول سنداتها بقيمة 2.5 مليار دولار أميركي في بورصة لندن.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الشركة لتنويع مصادر التمويل ودعم أجندتها للنمو الاستراتيجي.

وأسهمت ظروف السوق المواتية، وزيادة إقبال المستثمرين على إصدارات السندات عالية الجودة في الأسواق الناشئة، في زيادة الطلب على الاكتتاب بأكثر من 4.4 مرات من الحجم المطلوب، بقيمة إجمالية جاوزت 11 مليار دولار.

وعند التسعير، بلغت قيمة السندات «لأجل خمس سنوات» 1.25 مليار دولار أميركي وبمعدل عائدات سنوي قدره 5.498%، في حين بلغت قيمة السندات «لأجل 10 سنوات» 1.25 مليار دولار أميركي بمعدل عائدات سنوي قدره 5.5565%.

وشهد الإصدار إقبالاً كبيراً من مختلف فئات المستثمرين من الشركات من جهات استثمارية رئيسة في آسيا، والولايات المتحدة، والشرق الأوسط، والمملكة المتحدة، وأوروبا.

وستسهم عائدات الطرح في تعزيز نمو رأس المال، ودعم استثمارات المبادرات الاستراتيجية للشركة وتحقيق أهدافها، إضافة إلى التوسّع في القطاعات الرئيسة والمساهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«القابضة» (ADQ)، محمد حسن السويدي: «يمثل الإقبال الكبير من المستثمرين على إصدار أول سنداتنا دليلاً واضحاً على تصنيفنا الائتماني القوي الذي يستفيد بدوره من استقرار اقتصاد أبوظبي ومرونته. كما يعكس ثقتهم بالأسواق المالية في أبوظبي وبآفاق النمو الواعدة التي تتمتع بها (القابضة) ADQ، والتي تستند إلى جهودنا المستمرة لتوفير أهم المنتجات والخدمات في القطاعات الرئيسة لسكان أبوظبي وخارجها».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في «القابضة» (ADQ)، ماركوس دي كوادروس: «يعكس نجاح الإصدار وفق برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل الإقبال اللافت للمستثمرين والبيئة الاستثمارية المشجعة في السوق، حيث ازداد الطلب على السندات الحجم المطلوب بأكثر من 4.4 أضعاف».

وأضاف: «سيتيح لنا برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل في المستقبل إمكانية الاستفادة من أسواق الدخل الثابت، باعتبارها خياراً مثالياً لتمويل استثماراتنا على المدى البعيد والمساهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة لإمارة أبوظبي».

واعتباراً من 31 ديسمبر 2023، بلغ إجمالي أصول «القابضة» (ADQ) 196 مليار دولار أميركي. وتمتلك الشركة حصصاً في أكثر من 25 شركة تابعة مقسّمة ضمن سبعة قطاعات اقتصادية رئيسة، ويشمل ذلك العديد من أصول البنية التحتية الحيوية في قطاعات المرافق، والنقل، والرعاية الصحية، والزراعة، والعقارات.

يُذكر أن «القابضة» (ADQ) حاصلة على التصنيف الائتماني (AA2) من وكالة «موديز»، والتصنيف الائتماني (AA) من وكالة «فيتش»، مع نظرة مستقرة.