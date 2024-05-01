سوق دبي المالي يعلن عن منصة لتمويل وإدراج الشركات الخاصة "أرينا"

خلال فعاليات الدورة الثانية من قمة أسواق رأس المال 2024، كشف سوق دبي المالي عن مبادرته "أرينا" من سوق دبي المالي، وهي منصّة مبتكرة لعروض الاكتتابات الخاصة الأولية تمّ تصميمها خصيصاً لتحفيز فرص النموّ أمام الشركات والمستثمرين، بما يمثل نهجاً رائداً لزيادة رأس المال والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتوفر "أرينا" منصّة لمجموعة واسعة من الشركات الخاصة؛ بما في ذلك مجموعات الشركات العائلية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والشركات في مراحل نموّها المختلفة. ومن خلال هذه المنصّة، يمكن للشركات الوصول إلى رأس المال بسهولة عبر أصول متنوعة تشمل؛ الأسهم وأدوات الدين، إلى جانب خطط لتقديم فئات أصول أخرى في المستقبل. وبالإضافة إلى ذلك.

كما سيتاح أمام الشركات المدرجة للاكتتابات الخاصة في "أرينا" خيار تقييد وصول المستثمرين إلى المؤسسات الاستثمارية، أو الموظفين فقط، أو أفراد العائلة والمؤسسين، مما يوفر لها خيار إدراج قبل الاكتتاب العام من خلال توسيع قاعدة مستثمريها عن طريق بيع حصص الأسهم الخاصة في السوق، كي تتمكن بالتالي من جمع السيولة بطرق لم تكن متوفرة من قبل.

وبالنسبة للشركات التي تسعى إلى جمع تمويلات تتجاوز 35 مليون درهم إماراتي، توفر "أرينا" وصولاً فعالاً من حيث التكلفة إلى شبكة واسعة من المستثمرين، كما تعتبر المنصّة بديلاً منظماً عن طرق التمويل التقليدية، لتمكين المؤسسات الخاصة من الوصول المباشر إلى أسواق رأس المال، والمشاركة في إنشاء سجلّ الأوامر المصمّم لهذا الغرض في سوق دبي المالي. ومن خلال تسهيل الاكتتابات بإستخدام التقنيات الحديثة، يمكن للمُصدِرين تقليل تكاليف المعاملات بشكل كبير.

وبالنسبة للمستثمرين، توفر منصة "أرينا" إمكانية الوصول الحصري إلى استثمارات السوق الخاصة في سوق دبي المالي، بما يشمل إتاحة وصولهم إلى الفرص المبكرة لتحقيق النموّ في المحفظة الاستثمارية.

وتأكيداً على أهمية المبادرة، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي: "يمثل إطلاق منصة "أرينا" نقلة هامة تؤكد على التزام سوق دبي المالي بتزويد المُصدِرين والشركات الخاصة بأحدث الوسائل لجمع رأس المال ودعم نموها مع الحفاظ على مبدأ الشفافية، كما تجمع بين مزايا وكفاءة الإدراج المباشر إلى جانب قاعدة متنوعة من المستثمرين في سوق دبي المالي".

وأضاف حامد علي: "بالإضافة إلى ذلك، تتيح المنصّة أمام المستثمرين إمكانية الوصول بسهولة إلى الاستثمارات الخاصة في الشركات والمؤسسات الواعدة في دولة الإمارات، مما يوفر لهم فرصاً استثمارية سلسة لم تكن متاحة من قبل. كما تعمل "أرينا" كمحفّز لتحسين وتمويل منظومة شركات النموّ، ما يمهد الطريق لترسيخ منظومة استثمارية أكثر حيوية وشمولاً. وتمّ دعم منصّة "أرينا" بالتكنولوجيا الحديثة، لتسهيل إنجاز العمليات بسلاسة، بما في ذلك إجراءات التحقق، وإنشاء سجل الأوامر، والتداولات عبر الوساطة، والتسوية، مما يُجدد مفاهيم السهولة والكفاءة في الإستثمار".