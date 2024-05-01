الإمارات تؤمّن 44.1% من واردات اليابان النفطية في مارس الماضي

بلغت واردات اليابان النفطية من دولة الإمارات، خلال مارس الماضي، 32.77 مليون برميل، أو 44.1% من إجمالي الواردات، وذلك وفقاً لبيانات وكالة الموارد الطبيعية والطاقة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية.

وبحسب تلك البيانات، فقد استوردت اليابان خلال الشهر ذاته نحو 74.39 مليون برميل نفط، كانت حصة النفط العربي فيها ما نسبته 94.7% أو 70.45 مليون برميل، مصدرها الإمارات، والسعودية، والكويت، وقطر، وعُمان.