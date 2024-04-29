203 مليارات درهم زيادة في أصول المصرف المركزي الأجنبية خلال عام

تجاوز إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي، حاجز 700 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، بزيادة بلغت 203 مليارات درهم خلال عام وفق أحدث إحصائيات المصرف.

وأوضحت الإحصائيات الصادرة اليوم، أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت على أساس شهري بنسبة 2% من 695.04 مليار درهم خلال يناير الماضي إلى 708 مليارات درهم في نهاية فبراير 2024، بزيادة تعادل 13 مليار درهم.

وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 40.2%، مقابل 505.1 مليار درهم خلال فبراير 2023، بزيادة تعادل نحو 202.9 مليار درهم خلال 12 شهراً، بينما زادت منذ بداية العام الجاري بنحو 4% أو ما يعادل 27 مليار درهم، مقارنة بنحو 681.15 مليار درهم في نهاية 2023.

وأرجعت إحصائيات المصرف المركزي الارتفاع في حجم الأصول الأجنبية إلى زيادة الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج، على أساس سنوي بنسبة 51% إلى 467.56 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، مقابل نحو 309.9 مليار درهم في فبراير 2023.

وسجلت الأوراق المالية الأجنبية ضمن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي نحو 189.37 مليار درهم مع نهاية فبراير الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 28.9%، مقابل 146.9 مليار درهم في فبراير 2023، بزيادة تعادل 42.5 مليار درهم.

وأوضحت إحصائيات المصرف المركزي أن الأصول الأجنبية الأخرى وصلت إلى 51.12 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، بنمو على أساس سنوي بلغ نحو 5.8% مقارنة بنحو 48.31 مليار درهم في فبراير 2023، بزيادة تعادل 2.8 مليار درهم.

وذكر المصرف المركزي أن أصوله الأجنبية لا تتضمن وضع شريحة الاحتياطي لديه وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.

