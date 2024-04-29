«دبي المالي العالمي» يحقق أعلى إجمالي في أقساط التأمين منذ 20 عاماً

عزّز مركز دبي المالي العالمي مكانته مركزاً عالمياً رئيساً لقطاع التأمين وإعادة التأمين، بتسجيل أعلى إجمالي في أقساط التأمين المُكتتبة في تاريخه المُمتد على مدى 20 عاماً، بما يقارب 2.6 مليار دولار في عام 2023، بزيادة نسبتها 23%، مقارنة بـ2.1 مليار دولار في 2022.

وأعلن المركز عن زيادة بنسبة 20% في عدد شركات التأمين وإعادة التأمين المنضمة إلى قاعدة متعامليه، بما في ذلك أول عملية لإعادة نقل مقر إحدى شركات «التأمين الأسير» العاملة في جزيرة «جيرنزي» البريطانية.

وعزّز «دبي المالي العالمي» مكانته مركزاً عالمياً رفيع المستوى لوكالات التأمين العامة التي تمثل 43% من الشركات الجديدة المسجلة، بفضل بيئته التنظيمية عالمية المستوى التي تتيح إقامة شراكات مع الوكلاء والوسطاء. وأرجع تفضيل شركات التأمين العالمية، وشركات إعادة التأمين، ووسطاء التأمين وإعادة التأمين، وشركات التأمين الأسير، ووكالات التأمين العامة، ووكلاء «لويدز»، والشركات الاستشارية، وشركات الامتثال، ومنظمات إدارة المخاطر، ممارسة أعمالها من المركز، إلى ارتفاع أسعار النفط، وزيادة الإنفاق على البنية التحتية، والتركيز على المشروعات المستدامة، وانخفاض انتشار أنشطة التأمين في المنطقة.

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري: «يحتضن المركز الآن أكثر من 120 من شركات التأمين، وإعادة التأمين، والتأمين الأسير، ووكالات التأمين العامة، والكيانات الأخرى المرتبطة بقطاع التأمين، بما يؤكد مجدداً مكانتنا الراسخة مركزاً عالمياً لهذا القطاع».

وأضاف: «تتيح منصّتنا للمتعاملين الاستفادة من إمكاناتها في تحقيق طموحاتهم في النمو، وهو ما انعكس في تحقيق ما يقارب 2.6 مليار دولار في إجمالي أقساط التأمين المُكتتبة خلال عام 2023، ما يعد الأعلى في تاريخ المركز».

وتابع أميري: «يعكس استمرار شراكتنا مع (غلوبال ري إنشورنس) في استضافة مؤتمر دبي الدولي للتأمين، التزام (دبي المالي العالمي) نحو مواصلة قيادة النمو الاقتصادي ومستقبل القطاع المالي».

وأسهم مركز دبي المالي العالمي على مدار الـ20 سنة الماضية، في تطوير قطاع التأمين وإعادة التأمين، واستقطاب المواهب والخبرات التقنية. ويضم أيضاً عدداً من أشهر شركات وساطة التأمين، منهم خمس شركات من بين الكيانات الأعلى تصنيفاً من قبل وكالة «AM Best» للتصنيف الائتماني في قطاع التأمين.

وأسهم ذلك في دعم النمو القوي في أقساط التأمين التي تتم عن طريق «الوساطة» بنسبة 61% مقارنة بعام 2022، متجاوزة حاجز ملياري دولار، ما يؤكد مجدداً مكانة مركز دبي المالي العالمي سوقاً عالمياً للاستثمار في التأمين وإعادة التأمين.