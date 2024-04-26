إصدار الموافقة التشغيلية لأول مهبط طائرات مزوّد بالطاقة النظيفة

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أمس، عن إصدارها موافقة تشغيلية لأول مهبط عمودي (Vertiport) مزوّد بالطاقة النظيفة في الدولة، بعد التحقق من مطابقتها للوائح مهابط الطائرات العمودية المزوّدة بالطاقة النظيفة، الأولى من نوعها على مستوى العالم.

جاء ذلك، ضمن فعالية «دريفت إكس»، التي تقام في أبوظبي، لتسليط الضوء على تطبيقات المركبات الذكية وذاتية القيادة ومساهمتها في صياغة مستقبل التنقل المدني، وتعزيز كفاءة قطاع النقل في الدولة.

وقال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي: «يُظهر هذا الإنجاز التزام الهيئة العامة للطيران المدني والقطاع بتسريع تبني تطبيقات التنقل الجوي المتقدمة في الدولة، ويؤكد النهج الاستباقي والريادي في نشر اللوائح الوطنية الداعمة، لتمهيد الطريق لتشغيل المهابط العمودية المزوّدة بالطاقة النظيفة بشكل آمن وفعال. ويمثل هذا الإنجاز خطوة أولى نحو استكشاف الإمكانات الكاملة للتنقل الجوي المتقدم، وتعزيز الابتكار في قطاع النقل».

من جانبه، قال المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار، بدر سليم سلطان العلماء: «تقوم الهيئة العامة للطيران المدني بدور محوري وفعال في قيادة تطوير المعايير والمبادئ التوجيهية، التي تدعم نمو قطاع التنقل الجوي المتطور والمستدام. وسنعمل معاً لنكرس مكانة أبوظبي عاصمة عالمية لتطوير تطبيقات المركبات الذكية وذاتية القيادة».

وأضاف: «يمثل أول مهبط للطائرات مزوّد بالطاقة النظيفة في الإمارات، إنجازاً مهماً لقطاع حلول النقل المبتكرة، حيث يرسي البنية التحتية المتطورة في أبوظبي، التي تسهم في إطلاق عصر جديد من التنقل المدني».

جدير بالذكر أن هذا الإنجاز لم يكن ممكناً دون الأسس التي وضعتها أول لائحة وطنية على مستوى العالم لمهابط الطائرات العمودية المزوّدة بالطاقة النظيفة، والتي أصدرتها الهيئة العامة للطيران المدني في مارس 2023.