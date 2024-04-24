25 شركة صينية تبحث في أبوظبي فرص الاستثمار والتبادل التجاري

استضاف «مجلس سيدات الأعمال الأردني الإماراتي» في أبوظبي، وفداً تجارياً من القطاع الخاص يضم مسؤولي ومديري عموم 25 شركة من بلدية «دونغ غوان» الصينية، والمعنية بقطاع الصناعات. وضم الوفد الصيني أيضاً عدداً من أعضاء «المجلس العربي الصيني للأعمال» (شمينا).

وتم توقيع اتفاقيتي تعاون بين «المجلس العربي الصيني للأعمال»، وكل من «مجلس سيدات الأعمال الأردني الإماراتي»، و«مجلس رجال الأعمال الأردني الإماراتي».

وتتضمن الاتفاقية تبادل المشاركات والمعلومات التجارية والسوقية ومعلومات الشركات بين الطرفين، وتوفير المعلومات المتعلقة بتجارة الشركات والاستثمار والتعاون، إضافة إلى تقديم معلومات حول المعارض والمؤتمرات المحلية للجانبين، ومساعدة الشركات للمشاركة في مختلف فعاليات المعارض التجارية التي ينظمها كلا الطرفين، وتقديم خدمات استشارية حول السياسات واللوائح والإجراءات المتعلقة بالتجارة، والجمارك، والضرائب، والاستثمار، وإدارة الأعمال للشركات التي ترغب في الاستثمار في الدولتين. كما شهدت المباحثات عقد لقاءات ثنائية تناولت آلية تعزيز التعاون والتوسع في المشروعات المشتركة.

وقالت رئيسة «مجلس سيدات الأعمال الاماراتي الأردني»، الدكتورة أمل عبدالله الهدابي، إن «اللقاء يهدف إلى توسع المجلس وفتح مجالات تعاون مع مراكز ومؤسسات دولية، بهدف تعزيز التعاون في عدد من القطاعات والمجالات ذات الاهتمام المشترك».

وأضافت: «نؤكد استعدادنا الدائم لتقديم الدعم وتطوير مجالات التعاون والأعمال بين القطاع الخاص، وتشجيع رجال وسيدات الأعمال على اكتشاف الفرص الاستثمارية في الدولتين، والتعريف بمناخ الاستثمار وبيئة الأعمال والمحفزات الاقتصادية، لدعم سهولة تأسيس وممارسة الأعمال، ما يسهم في تعزيز التبادل التجاري بين الجانبين الصديقين».

وتابعت: «سنواصل العمل على تقوية العلاقات الاقتصادية، وفتح آفاق أرحب لإبرام المزيد من الاتفاقيات والشراكات التجارية التي تحقق المصالح المشتركة».

من جانبه، قال رئيس «مجلس رجال الأعمال الأردني الإماراتي»، محمد صايل المعايطة: «بتوجيهات غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، تم استقبل الوفد الصني التجاري الذي يضم مجموعة من رجال الأعمال وأصحاب الشركات في محافظة دونغ غوان الصينية، وتم بحث التعاون بين الشركات التابعة لمجلسي سيدات ورجال الأعمال الأردني الإماراتي والوفد الصيني، وبحث سبل تعزيز التعاون بين جميع الأطراف»، مشيداً بالروح الإيجابية التي سادت مباحثات التعاون.

بدورها، قالت رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المجلس العربي الصيني، الدكتورة شيماء بهاء الدين، إن «الاتفاقيتين تتضمنا تعزيز التعاون، والتنسيق والمساعدة لدعم الزيارات وتبادلات الخبرات بين الشركات في الإمارات والصين، ودعم وتسهيل مختلف فعاليات الترويج التي تنظمها الهيئات التجارية والصناعية في البلدين».