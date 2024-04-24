أحمد بن محمد: قطاع التجزئة إحدى أهم ركائز اقتصاد دبي

التقى سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، عدداً من أبرز قادة ومسؤولي العلامات التجارية العالمية، حيث اطلع سموّه على مستجدات المشهد العالمي لقطاع التجزئة، وأحدث الاتجاهات والمتغيّرات في سلوك المستهلكين، والتسهيلات المتنوعة التي توفرها دبي، لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال بالإمارة، مؤكداً سموّه حرص دبي على تهيئة كل الظروف الداعمة التي تمكن مختلف قطاعات الأعمال، ومنها قطاع التجزئة، من تحقيق أعلى مستويات النمو.

جاء ذلك على هامش افتتاح الدورة الرابعة من «قمة التجزئة»، التي انطلقت أمس، برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في فندق «أتلانتس» بدبي، بمشاركة واسعة تخطت الـ800 مشارك، يمثلون قادة ورؤساء أهم العلامات التجارية العالمية من أكثر من 50 دولة، وأكثر من 80 متحدثاً.

اقتصاد دبي

وقال سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم: «يشكل قطاع التجزئة إحدى أهم ركائز اقتصاد دبي، الذي يتميز بالتنوع والحيوية، وحريصون على تعزيز القيمة المضافة لقطاع التجزئة، من خلال ضمان بيئة تنافسية تسهل ممارسة الأعمال، وترسخ مكانة دبي وجهةً عالميةً للعلامات التجارية المرموقة والناشئة حول العالم».

وأضاف سموّه: «تجمع دبي اليوم أهم العلامات التجارية العالمية المتخصصة في قطاع التجزئة، فرؤية قيادتنا واضحة.. ورسالتنا اقتصادية بامتياز.. والتزامنا غير محدود بترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد والأعمال والتجارة».

بيئة محفّزة

إلى ذلك، قال نائب رئيس مجلس إدارة غرف دبي، فيصل جمعة بلهول: «ملتزمون وفق أولوياتنا الاستراتيجية بتحسين البيئة المحفزة لنمو الأعمال بالإمارة، واستقطاب الاستثمارات والشركات العالمية على اختلاف مجالاتها إلى دبي».

وأضاف: «تعتبر قمة التجزئة جزءاً أساسياً من جهودنا لتعزيز مكانة دبي على الخريطة الاقتصادية العالمية، بما يخدم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، والأولويات الاستراتيجية لغرف دبي».

من جهته، أشار الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لقمة التجزئة، غاري ثاتشر، إلى فرص التعاون الكبيرة التي يوفرها الحدث، وقال: «تلعب قمة التجزئة دوراً مهماً في دفع عجلة التطور والتميّز ضمن قطاع التجزئة. نثق بقدرتنا على رسم ملامح جديدة لمستقبل قطاع التجزئة، من خلال برنامج أعمالنا الغني الذي يشهد مشاركة مجموعة من المتحدثين البارزين. يسرّنا النجاح الذي حققه اليوم الأول من الفعالية، ونتطلع لاستكمال هذا النجاح في اليوم الثاني الذي يوفر العديد من الرؤى القيّمة، وفرص التواصل المميزة».

• 800 من قادة أهم العلامات التجارية من 50 دولة يبحثون في دبي أحدث اتجاهات قطاع التجزئة.

أحمد بن محمد:

• حريصون على تعزيز القيمة المضافة لقطاع التجزئة، من خلال ضمان بيئة تنافسية تسهل ممارسة الأعمال، وترسخ مكانة دبي وجهةً عالميةً للعلامات التجارية.

• رؤية قيادتنا واضحة.. والتزامنا غير محدود بترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالميةً للاقتصاد والأعمال والتجارة.

«قمة التجزئة 2024»

تستضيف «قمة التجزئة 2024»، التي تنظم بالتعاون مع غرف دبي، جلسات حوارية مؤثرة، لتوفير أهم وجهات النظر العملية التي من شأنها دعم نمو قطاع التجزئة. وتتمحور أجندة القمة حول ثماني ركائز أساسية، تشمل: الذكاء الاصطناعي، والتجزئة التقليدية، والبيانات، والتحول الرقمي، والاقتصاد الكلي، وسلاسل التوريد، والاستدامة والأخلاقيات، والمواهب.

وتضمنت أبرز الأنشطة على أجندة القمة في يومها الأول فعالية المرأة في قطاع التجزئة، حيث شهدت الفعالية مشاركة قيادات نسائية في قطاع التجزئة.

وتقدم القمة للحضور على مدار يومين أكثر من 35 جلسة تفاعلية مخصصة لمناقشة مجموعة واسعة من الموضوعات.