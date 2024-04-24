منصور بن محمد: «جيسيك غلوبال 2024» أكبر حدث من نوعه على مستوى المنطقة

افتتح سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، فعاليات معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات (جيسيك غلوبال 2024)، أكبر حدث للأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك بمشاركة أكثر من 750 شركة رائدة في مجال الأمن السيبراني، بزيادة نسبتها 50% على العام الماضي، وبحضور ما يزيد على 20 ألف شخص من خبراء أمن المعلومات والأمن السيبراني من أكثر من 130 دولة، اجتمعوا في دبي يضمّهم هدف واحد هو مواجهة التهديدات الرقمية في مجال الأمن السيبراني.

وقال سموّه في تدوينة على موقع «إكس»، أمس: «افتتحنا اليوم فعاليات النسخة 13 من معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات (جيسيك غلوبال 2024) في مركز دبي التجاري العالمي. يشهد الحدث الذي يعد أكبر حدث من نوعه على مستوى المنطقة، مشاركات من 750 شركة رائدة في مجال الأمن السيبراني بزيادة بنسبة 50% على الدورة الماضية. ومن المتوقع أن يستقطب الحدث أكثر من 20 ألف زائر من 130 دولة، وتمنياتنا بالتوفيق لكل المشاركين، وأهلاً بضيوف دبي».

وتتواصل فعاليات الدورة الـ13 من «جيسيك غلوبال 2024» على مدار ثلاثة أيام في مركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات، حيث يمثّل المعرض فعالية مميزة لتعزيز روابط التعاون في مجتمع الأمن السيبراني العالمي، الذي تشير التوقعات - بحسب دراسة لشركة «فروست آند سوليفان» - إلى أنه ربما تتضاعف قيمته ثلاث مرات بحلول عام 2030، لتصل إلى 13.4 مليار دولار أميركي.

ويستقطب المعرض الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي، ويستضيفه مجلس الأمن السيبراني، نخبة من أهم الشركات والمؤسسات وعمالقة قطاع التكنولوجيا التي تعود للمشاركة في فعالياته، بما في ذلك «هواوي»، و«هانيويل»، و«دو» و«مايكروسوفت»، و«غوغل كلاود سيكيوريتي»، إلى جانب شركات الأمن السيبراني الرائدة مثل «سباير سولوشنز»، و«بنتيرا» و«كلاودفلير» و«كاسبيرسكي».

وشدد رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، الدكتور محمد حمد الكويتي، على أهمية تعزيز التعاون لتطوير مجتمع أكثر مرونة سيبرانية خلال هذه المرحلة الجديدة من التهديدات السيبرانية.

وقال: «مايزال تطور الأمن السيبراني يمثل تحديات وفرصاً جديدة لقادة الصناعة حول العالم، في حين يهدف مجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات إلى توفير بيئة إلكترونية آمنة وموثوق بها، تساعد المنظمات والمؤسسات والأفراد على تحقيق تطلعاتهم. ويسهم (جيسيك غلوبال) في تسريع وتوسيع النتائج المحققة، نظراً لمكانته باعتباره حلقة وصل تعمل على سد الفجوات في هذا القطاع، وتشجيع النقاشات الرامية إلى تطويره، وتعزيز أطر التعاون الاستشرافي الذي يلعب دوراً حاسماً في مستقبل الخدمات والأصول الرقمية».

وأضاف: «في ضوء التطورات التي تشهدها تقنيات الذكاء الاصطناعي، يعد (جيسيك غلوبال 2024) بمثابة منصة محورية تدعم مساعينا المستمرة لبناء مجتمع قادر على التكيف مع التطورات الرقمية، بناء على الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بهدف تنمية منظومة راسخة تحمي مصالح الشركات والأفراد، على حد سواء».

بدروه، قال الرئيس التنفيذي للأمن في شركة «هواوي» في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، الدكتور الويسيوس تشيانغ: «يعد (جيسيك غلوبال) أكبر وأهم حدث للأمن السيبراني في المنطقة، وفيما يحتفي الحدث بدورته الـ13، فنحن على ثقة بدوره المهم في مواكبة المستجدات واستشراف المستقبل والابتكار».

وسيشهد «جيسيك غلوبال 2024» على مدار أيامه الثلاثة، مجموعة من الفعاليات الحصرية في مجال الأمن السيبراني، بما في ذلك النسخة الافتتاحية من التمرين الدولي للأمن السيبراني، الذي يقدم محاكاة واقعية اختبارية لأنظمة الحماية في المنظمات الممكن استهدافها. ويشهد التمرين مشاركة فرق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي (CERT)، والاستجابة لحوادث الحاسب الآلي (CIRT)، إلى جانب فرق الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني (CSIRT) من أكثر من 100 دولة، لتعزيز الشراكات الدولية والارتقاء بمستويات الأمن السيبراني في العالم.

وتنضم فرق أمن المعلومات من جهات حكومية عدة لأول مرة، إلى مسابقة «التقط العلم» الجديدة، بالشراكة مع مركز دبي للأمن الإلكتروني، الشريك الحكومي الرسمي للأمن السيبراني لـ«جيسيك غلوبال»، في حين تتنافس الشركات الناشئة من جميع أنحاء المنطقة في مسابقة «Unlock Pitch» المرتقبة، ضمن فعاليات «GISEC Cyber Stars».

جوائز التميّز السيبراني

يشهد «جيسيك غلوبال 2024» النسخة الأولى من جوائز جيسيك للتميّز السيبراني، التي تُنظم بالشراكة مع مجلس الأمن السيبراني والتحالف المتحد للأمن السيبراني، لتكريم أبرز المساهمين وأكثرهم رؤية في صناعة الأمن السيبراني في الشرق الأوسط وإفريقيا. وتتضمن الأنشطة الجديدة لهذا العام في «جيسيك غلوبال»، تنظيم فعالية «GISEC Armory» الهادفة إلى استعراض أفضل المشاريع والأدوات والحلول مفتوحة المصدر، بهدف إتاحة المجال للمطورين لاستعراض أعمالهم والتواصل مع المختصين، ممن يشاركونهم الاهتمام بمجال الأمن السيبراني.

350 متحدثاً وخبيراً في أمن المعلومات

يسهم برنامج المؤتمرات المتكامل الذي يجتذب أكثر من 350 متحدثاً وخبيراً ومدير أمن تكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى ما يزيد على 1000 «مخترق أخلاقي» (Ethical Hacker)، إلى فعالياته المتواصلة على مدار ثلاثة أيام تحت شعار «التكيف السيبراني بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي»، للتعريف بالتهديدات العالمية المتزايدة لشبكات الجريمة السيبرانية، وإزالة الغموض عن أنشطتها، حيث يقدم المشاركون والمتحدثون أكثر من 300 ساعة من المحتوى الشامل، من خلال تسع منصات مختلفة للمؤتمرات وورش العمل.