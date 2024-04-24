مواطنون ومواطنات يوقّعون عقوداً فورية خلال معرض «مُصنّعِين»

أبدى مواطنون ومواطنات شاركوا في معرض «مُصنّعِين»، الذي اختتم فعالياته أمس، ارتياحهم للتنظيم الكبير الذي حظي به المعرض، لافتين إلى أن القطاع الخاص أصبح جاذباً لهم، ومنفتحاً بشكل أكبر على توظيف المواطنين، في ظل الجهود الحكومية لدعم هذا التوجه.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن فرص التوظيف التي يطرحها القطاع الخاص للمواطنين والمواطنات أصبحت متنوعة وأكثر من ذي قبل، مشيرين بعد توقيعهم على عقود فورية للعمل في شركات خاصة، خلال اليوم الثالث والأخير من المعرض، إلى أن المميزات الوظيفية في القطاع الخاص، بما فيها الرواتب وظروف العمل أصبحت كذلك أفضل من ذي قبل.

بدورها، كشفت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن أكثر من 2000 مواطن ومواطنة أجروا مقابلات فورية خلال اليومين الأول والثاني من المعرض، مؤكدة أن المعرض حقق إقبالاً كبيراً خلال أيامه الثلاثة، كما تم توقيع عقود وظائف فورية للمواطنين في عدد من الشركات.

وتم تنظيم المعرض من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، و«مجموعة أدنوك».

قطاع جاذب

وقال المواطن راشد الخضر، إن القطاع الخاص أصبح جاذباً للمواطنين والمواطنات للعمل فيه، كما أن عدداً متنامياً منهم أصبح يقبل على العمل في شركاته، لافتاً إلى أن فرص التوظيف التي يطرحها القطاع أصبحت متنوعة وأكثر من ذي قبل.

وأضاف الخضر أن المميزات الوظيفية بما فيها الرواتب أصبحت كذلك أفضل، خصوصاً بعد وجود «نافس» والاتفاقات التي تم توقيعها لدعم عمل المواطنين في القطاع الخاص، مبيناً أن المعرض يضم عدداً كبيراً من الشركات المحلية والعالمية، فضلاً عن تخصصات متنوعة، ما يتيح لعدد كبير من المواطنين الاستفادة منها، كل حسب تخصصه ومؤهلاته.

وقال إن القطاع الخاص يوفر مهارات وخبرات ميدانية مهمة، كاشفاً أنه وقّع عقداً خلال المعرض للعمل في إحدى الشركات الخاصة بالاستشارات الهندسية الساحلية والبحرية.

من جانبه، قال المواطن فهد عبدالله، إنه متخرج في جامعة أميركية، ووقّع عقداً للعمل في شركات نفط وغاز محلية، بعد أن أجرى مقابلات مع أكثر من خمس شركات خاصة.

وأكد عبدالله أن فرص العمل التي يطرحها القطاع الخاص للمواطنين والمواطنات أصبحت كبيرة، وتضم مختلف التخصصات، مشدداً على أهمية معارض التوظيف المعتمدة، مثل معرض «مصنعين»، كونها تجمع عشرات الشركات تحت سقف واحد، ما يتيح التواصل مع عدد كبير منها. ونصح عبدالله المواطنين والمواطنات بحضور مثل هذه المعارض، والاستفادة منها في الحصول على وظائف جيدة.

في السياق نفسه، قالت المواطنة سارة علي، إنها وقعت عقداً للعمل في شركة خاصة لأنظمة الأمن والسلامة، متفقة على أن القطاع الخاص أصبح منفتحاً مقارنة بالسابق، في ما يتعلق بتوظيف المواطنين، خصوصاً في ظل الجهود الحكومية لدعم هذا التوجه.

وشددت على أن الفرص الوظيفية التي يقدمها القطاع الخاص مميزة للغاية في الفترة الراهنة، كما أن الوظائف المعروضة مناسبة للغاية للخريجين الجدد، وتشجعهم على التعلم واكتساب الخبرات والمهارات المختلفة، سواء التقنية أو الإدارية.

وأوضحت أن المعرض منظم للغاية، في وقت تم فيه إجراء المقابلات مع المرشحين بشكل منسق رغم الطوابير الطويلة.

أما المواطن محمد النقبي، فذكر لـ«الإمارات اليوم» أنه وقع عقداً خلال المعرض، للعمل في إحدى شركات تقنية وصيانة المعدات، بعد أن أجرى مقابلات مع أكثر من 10 شركات في المعرض.

ورأى النقبي أن العمل في القطاع الخاص أصبح متميزاً للغاية، ويجذب العديد من المواطنين، لاسيما أن دوره يتعاظم في الاقتصاد الوطني ويلبي طموحات المواطنين.

من جهتها، قالت المواطنة ملاك العبيدلي، من صاحبات الهمم، إنها وقعت عقداً خلال المعرض للعمل في شركة محاسبة، مشيرة إلى أنها خريجة معهد متخصص في التدريب المهني بأبوظبي.

وأضافت: «تشهد الفترة الراهنة فرصاً كبيرة لتشغيل المواطنين أكثر من أي وقت مضى، ما دفعني لحضور معرض التوظيف للمرة الأولى، والبحث عن فرصة عمل في القطاع الخاص»، لافتة إلى أنها مسجلة في «نافس».

إقبال كبير

إلى ذلك، قالت مديرة إدارة القيمة الوطنية المضافة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، سلامة العوضي، في تصريحات على هامش المعرض، إن «أكثر من 2000 إماراتي وإماراتية أجروا مقابلات فورية خلال اليومين الأول والثاني من المعرض»، مشيرة إلى أن المعرض حقق إقبالاً كبيراً وملحوظاً، كما تم خلاله توقيع عقود وظائف فورية للمواطنين في عدد من الشركات.

بدوره، قال نائب رئيس القيمة المحلية المضافة والتنمية الصناعية في «أدنوك»، المهندس سالم بافرج، إن «المعرض شهد مشاركات واسعة وكبيرة من الشباب والشابات من مختلف إمارات الدولة، كما غطى تخصصات نوعية واسعة في مختلف المجالات التقنية والإدارية والتكنولوجيا والعلوم المتقدمة».

وأوضح أن «المعرض تميز بمشاركة عدد كبير من المواطنين والمواطنات، بمن فيهم بعض أصحاب الهمم، لإجراء مقابلات توظيف في وظائف نوعية تغطي مجالات واسعة ومطلوبة في سوق العمل».

1000 وظيفة في 2024

كشفت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أنه سيتم توفير أكثر من 1000 وظيفة للمواطنين والمواطنات للعمل في الشركات الصناعية خلال العام الجاري 2024. وذكرت أن معرض «مُصنّعِين» يهدف إلى توفير أكثر من 800 فرصة عمل للإماراتيين، لدى ما يزيد على 80 شركة صناعية وخدمية، في وقت سيتم فيه توفير أكثر من 200 فرصة عمل أخرى خلال النصف الثاني من العام الجاري.

• أكثر من 2000 مواطن ومواطنة أجروا مقابلات فورية خلال اليومين الأول والثاني من المعرض.