«جيسيك غلوبال 2024» ينطلق اليوم

تنطلق في مركز دبي التجاري العالمي، اليوم، فعاليات معرض ومؤتمر «جيسيك غلوبال 2024»، أكبر حدث للأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الذي يستمر إلى 25 أبريل. وسترحب النسخة الـ13 من المعرض المتخصص في مجال الأمن السيبراني بأكثر من 20 ألف زائر، و750 من أبرز الشركات العارضة في العالم، إضافة إلى أكثر من 350 متحدثاً متخصصاً في مجال أمن المعلومات، و1000 «مخترق أخلاقي» من أكثر من 130 دولة على مدار ثلاثة أيام. وستتاح للمشاركين فرصة التواصل مع قادة الصناعة والشركات الناشئة المبتكرة، وخبراء الأمن السيبراني، واكتساب معرفة قيّمة حول أحدث اتجاهات وتهديدات الأمن السيبراني، من خلال العروض التوضيحية.