"دو" تطلق "du Pay" للخدمات المالية الرقمية عبر تطبيق للهواتف المتحركة

أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو"، اليوم، إطلاق "du Pay" للخدمات المالية الرقمية، لتوفر حلولّاً متكاملة عبر تطبيق للهواتف المتحركة يتيح الوصول إلى منتجات وخدمات مالية.

وأفادت "دو" بأن "du Pay" تعتزم دخول سوق التمويل متناهي الصغر من خلال منح قروض صغيرة، وذلك عبر التعاون مع أحد الشركاء المرخصين والمؤهلين لتقديم مثل هذه الخدمة، متوقعة إطلاق خدمة التمويل خلال عام.

ويتيح تطبيق "du Pay" إجراء العديد من الخدمات المالية، بدءا من تحويل الأموال إلى الخارج وخدمات إتمام المدفوعات والحوالات المحلية من محفظة إلى محفظة، وصولاً إلى عمليات تحويل رصيد الهاتف المتحرك ودفع الفواتير، بالإضافة عمليات إيداع الرواتب من خلال رقم حساب مصرفي دولي "IBAN"، والبطاقات والمدفوعات، وخدمات السحب والإيداع، لتكون بمثابة حساب متعدد الاستعمالات للمستخدمين.

ويمكن للعملاء فتح الحساب عبر التطبيق، ومن ثم إضافة مبالغ مالية إليه أو إلى المحفظة عن طريق التحويل من حساب مصرفي أو عن طريق أحد نقاط بيع "دو"، ليمكن بعد ذلك تحويل الأموال عبر التطبيق.

وأفادت الشركة بأن التطبيق متاح حالياً لتحويل الأموال، وأنها بصدد إطلاق بطاقات كالبطاقات البنكية تتيح إجراء عمليات الدفع أو السحب، لافتة إلى أن البطاقات ستكون متاحة خلال 10 أيام.

ووفق الشركة، يشكل إطلاق "du Pay" تطوراً هاماً في إطار الجهود التي تبذلها "دو" لدعم تحول دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مجتمع غير نقدي، وتحقيق أهداف الأجندة الوطنية لدولة الإمارات على صعيد مواكبة متطلبات المستقبل الرقمي.

وتتمثل أهداف "du Pay"، المرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تمكين الجميع في الدولة من الوصول إلى خدمات مالية رقمية مبتكرة وآمنة بكل سلاسة وراحة، وتبسيط المعاملات المالية من خلال تطبيق آمن وسهل الاستخدام.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو": "يعكس إطلاق "du Pay" التزام "دو" بتسخير أحدث التقنيات والابتكارات التكنولوجية لتعزيز التمكين المالي بين أفراد المجتمع الإماراتي، والإسهام في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها بتطوير منظومة خدمات مالية رقمية وشاملة تلبي متطلبات المستقبل.

وأضاف: "تتمثل رؤيتنا من خلال إطلاق "du Pay" في إحداث تحولات إيجابية ملموسة في مشهد الخدمات المالية الرقمية وإعادة رسم ملامح القطاع في الدولة، وستسهم هذه الخطوة في دعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة بالتحول إلى مجتمع غير نقدي، يتم تمكينه من خلال إتاحة الفرصة أمام جميع سكان دولة الإمارات لإتمام معاملات مالية سلسة ضمن منظومة مالية آمنة وشاملة يسهُل الوصول إليها".

وأشار إلى أن الشركة تعتزم الدخول في مجال منح القروض الصغيرة أو المتناهية الصغر، وذلك عبر التعاون مع أحد الشركاء المرخصين، ومنهم "فيزا" وبنك الإمارات دبي الوطني، و"ويسترن يونيون"، و"نتوورك إنترناشيونال".

وأفاد بأن حجم القروض صغيرة وترتبط بطبيعة كل عميل وسجله، دون الإفصاح عن الحد الأدنى أو الأعلى لهذه القروض.

ووفق "دو"، تتمتع "du Pay" بإمكانات كبيرة تخوّلها تقديم خدمات مالية رقمية مبتكرة تتسم بالبساطة والأمان وتتمحور حول تلبية متطلبات العملاء وخاصةً في مجال تحويل الأموال، إذ بلغ حجم التحويلات المالية الدولية من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الخارج 39.7 مليار دولار أمريكي.

وستستفيد الشركة الجديدة من البنية التحتية الرقمية والتقنية التي تمتلكها "دو"، ومن عملاء الهاتف المتحرك القائمين الذين تستطيع الشركة الوصول إليهم بشكل سريع ومباشر، مع وجود ‎8.6 مليون عميل هاتف متحرك لدى الشركة.

وتنسجم خطوة إطلاق "du Pay" مع توقعات السوق بأن يشهد قطاع الدفع الرقمي نمواً كبيراً ليصل حجمه إلى 3.3 تريليون دولار بحلول عام 2031.

من جانبه قال نيكولا ليفي، الرئيس التنفيذي لمنصة "du Pay": "توفر دولة الإمارات العربية المتحدة فرصاً هائلة لتعزيز النمو في مجال الخدمات المالية الرقمية، ما يدفع الشركات الرائدة مثل "دو" إلى التركيز على ابتكار أفكار جديدة والتميز في تقديم الحلول وتوفير الدعم اللازم للعملاء في الدولة، مع الحرص على تلبية احتياجاتهم المتنوعة على مستوى الخدمات المالية الرقمية، بما في ذلك التحويلات المالية الدولية".