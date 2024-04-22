"الاقتصاد" تُطلق غداً "الملتقى الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة – المشتريات الحكومية"

أعلنت وزارة الاقتصاد عن انطلاق "الملتقى الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة – المشتريات الحكومية" غداً يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2023 في تمام الساعة 9 صباحاً، بقاعة جودولفين، في فندق أبراج الإمارات بدبي، وذلك بهدف تعزيز استفادة رواد الأعمال الإماراتيين من المناقصات والعقود التي تطرحها الجهات الاتحادية والشركات الوطنية المشاركة في الملتقى.



وسيشهد الملتقى حضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وأكثر من 80 جهة اتحادية وشركة وطنية ومجموعة كبيرة من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وستقدم 30 جهة مشاركة في الملتقى منصات رقمية تستعرض من خلالها بنود المناقصات والعقود أمام رواد الأعمال الإماراتيين وتقديم المشورة والدعم لهم للاستفادة منها، وكذلك تعريف المشاركين بالمبادرات الداعمة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية والفرص المتاحة أمامهم لنمو أعمالهم وتعزيز حصولهم على مشروعات جديدة.



وسيعقد الملتقى مجموعة من الجلسات الحوارية المتنوعة والتي سيشارك فيها 26 متحدثاً ومتحدثة، وستسلط الضوء على التشريعات والسياسات الاقتصادية الداعمة لنمو هذه المشاريع من خلال المشتريات الحكومية، وستتناول هذه الجلسات أيضاً مجموعة من قصص النجاح لأصحاب المشاريع الوطنية، والاستماع إلى التحديات التي واجهوها للحصول على المناقصات الحكومية.



وسيوفر هذا الملتقى مصدراً رئيسياً للمعلومات حول برامج دعم رواد الأعمال الإماراتيين مثل "البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة" و"منصة المشتريات الرقمية"، إضافةً إلى برنامجي "حافز" و"نافس"، وسيُعرف المشاركين بالمميزات التي تمنحها هذه المبادرات وآخر المستجدات التي تم تحقيقها في دعم المشاريع الوطنية.



وتوجه وزارة الاقتصاد الدعوة إلى جميع رواد الأعمال الإماراتيين للمشاركة في هذا الحدث الهام للاستفادة من الفرص المتاحة وتعزيز مشاركتهم في تطوير الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي.