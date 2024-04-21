«الاتحادية للضرائب» تُطالب بالإسراع بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات

طالبت الهيئة الاتحادية للضرائب، الأشخاص الاعتباريين المقيمين الخاضعين لضريبة الشركات ذوي التراخيص الصادرة خلال شهري يناير وفبراير، بصرف النظر عن سنة صدور التراخيص، الإسراع بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات بحدٍ أقصى في 31 مايو 2024 لتجنُّب مُخالفة التشريعات الضريبية.

وأكدت الهيئة في بيان صحفي، ضرورة الالتزام بقرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (3) لسنة 2024 الذي حدد مُدداً زمنية لفئات الخاضعين لضريبة الشركات، للقيام بتقديم طلبات التسجيل خلالها، والذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من مارس 2024، علماً بأنه صدر قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2024 بتطبيق غرامة إدارية على الخاضع للضريبة الذي لم يقدم طلب التسجيل خلال المهلة المحددة، مما يؤدي إلى تطبيق غرامات إدارية على الخاضعين للضريبة غير المُلتزمين بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات خلال المُدد الزمنية المُحدَّدة في القرار لكل فئة من فئات الخاضعين لضريبة الشركات المذكورين في قرار الهيئة رقم (3) لسنة 2024.



وبموجب قرار الهيئة فإن الفترات الزمنية المُحدَّدة للقيام بتقديم طلبات تسجيل الخاضعين لضريبة الشركات تشمل الأشخاص الاعتباريين (المُقيمين وغير المُقيمين)، والأشخاص الطبيعيين (المُقيمين وغير المُقيمين).

ودعت الهيئة المعنيين بتطبيق قانون ضريبة الشركات إلى الاطلاع على قانون ضريبة الشركات، والأدلة الإرشادية ذات الصلة التي يتم نشرها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب، والقرارات التنفيذية، عبر الرابط: «https://tax.gov.ae/ar/default.aspx»

وأكدت الهيئة أن التسجيل لضريبة الشركات مُتاح عبر منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية على مدار الساعة، وأن إجراءات التسجيل تتم من خلال أربع خطوات رئيسية تستغرق نحو 30 دقيقة مُشيرة إلى أنه في إطار التسهيلات الإجرائية التي تقدمها الهيئة للخاضعين للضريبة، فإنه بإمكان المُسجَّل في ضريبة القيمة المضافة أو الضريبة الانتقائية؛ الدخول مباشرة إلى حسابه عبر منصة «إمارات تاكس»، ثم استكمال طلب التسجيل في ضريبة الشركات، وتقديم المستندات المطلوبة؛ ليتمكن بعد الموافقة على طلب التسجيل من الحصول على رقم تسجيل لأغراض ضريبة الشركات.

وأضافت أنه بالنسبة للخاضع لضريبة الشركات غير المُسجَّل، فعليه القيام بإنشاء ملف تعريف مُستخدِم جديد، حيث يُمكن للمستخدمين الجُدد الوصول إلى منصة «إمارات تاكس» باستخدام الرابط https://eservices.tax.gov.ae/ وإنشاء حساب عن طريق التسجيل باستخدام مُعرِّف البريد الإلكتروني ورقم الهاتف، وبمجرد إنشاء ملف تعريف المستخدم، يمكن استكمال التسجيل من خلال تحديد الشخص الخاضع للضريبة، وتحديد خيار التسجيل لضريبة الشركات، ومتابعة التسجيل بسهولة.

وأتاحت الهيئة خدمة تقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات من خلال العديد من مراكز تقديم الخدمات الحكومية المنتشرة في إمارات الدولة، إذ يمكن للخاضع للضريبة أن يقدم طلب التسجيل لضريبة الشركات بمُساعدة المختصين في هذه المراكز التي تقدم خدماتها إلكترونياً وفقاً لمعايير الخدمات الحكومية المُميَّزة بإشراف وإدارة كوادر مُؤهَّلة ومُدرَّبة.

وبعد استكمال إجراءات تقديم الطلب والتأكد من صحة البيانات المُدخلة إلكترونياً في مركز تقديم الخدمة؛ يراجع المُختصون في الهيئة الطلب داخلياً، ثم يتلقى مُقدَّم الطلب لاحقاً رقم التسجيل الضريبي الخاص به عبر بريده الإلكتروني المُدرج في الطلب المُقدَّم للتسجيل في ضريبة الشركات.