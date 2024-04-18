العربية للطيران تستأنف رحلاتها المجدولة

استأنفت “العربية للطيران” رحلاتها المجدولة من مطار الشارقة الدولي اعتباراً من الساعة 04:00 من صباح اليوم 18 أبريل الجاري.

وأوضحت الشركة في بيان لها أنه بالنسبة لجميع الرحلات الملغاة يومي 16 و17 أبريل بسبب الظروف الجوية التي شهدتها دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة .. سيحصل المسافرون الذين لديهم حجوزات ملغاة على قسيمة ائتمانية كاملة بالمبلغ المدفوع.. ويمكن استخدام قسيمة الائتمان هذه في حجوزات الطيران المستقبلية.. وبدلاً من ذلك يتوفر للمسافرين خيار استرداد المبلغ نقدًا بالكامل.

وطالبت الشركة المسافرين الذين حجزوا من خلال وكلاء السفر الاتصال بهم للحصول على خيارات إعادة الحجز أو طلبات استرداد الأموال.