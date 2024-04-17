معرض «طائرات رجال الأعمال» يبحث توجهات السوق وتحديات التوريد

تنطلق في دبي خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر المقبل، وتحت رعاية سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، فعاليات الدورة العاشرة من معرض طائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة «ميبا»، وذلك ضمن «دبي وورلد سنترال» في موقع معرض دبي للطيران.

ويجمع المعرض قادة القطاع للاطلاع على رؤى حول السوق، وكشف التوجهات المستقبلية، ومعالجة أكثر التحديات المُلحّة التي تواجه القطاع. وتشمل الموضوعات الرئيسة: الاستدامة في طيران الأعمال، واستكشاف التقنيات الناشئة، وتوجهات السوق، ومستقبل الطيران، وإدارة تحديات سلسلة التوريد، ودور الشركات الناشئة في الطيران الخاص، وتعزيز تجربة المتعاملين.

بدورها، أكدت أبرز الشركات العالمية مشاركتها في الفعالية المرتقبة، بما فيها «بوينغ»، و«داسو للطيران»، و«بومباردييه»، و«إمبراير»، و«إمباير للطيران»، و«دي سي للطيران»، و«فيستا»، و«طيران السعودية الخاص».

ومن المتوقع أن ترتفع قيمة السوق العالمية لطائرات رجال الأعمال من 42.14 مليار دولار أميركي في عام 2022 إلى 62.66 مليار دولار في عام 2030، بينما تسهم منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بشكل كبير في دعم هذا النمو.

وتشير التوقعات أيضاً إلى توسع سوق الطائرات الخاصة المستأجرة من 566.46 مليون دولار أميركي إلى 943.39 مليون دولار أميركي بين عامي 2024 و2029، إضافة إلى تزايد حركة طيران رجال الأعمال في الشرق الأوسط بنسبة 10% على أساس سنوي.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لمجلس إدارة اتحاد طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (ميبا)، علي أحمد النقبي: «يشهد قطاع طيران الأعمال طلباً قوياً في السوق، لذلك نجد اليوم استثمارات ضخمة في البنية التحتية للسوق والمنتجات والخدمات الإضافية، إلى جانب توفير طائرات جديدة».

وأوضح أن المعرض يهدف إلى الريادة في تطوير القطاع، وتسليط الضوء على إمكانات الابتكار، وتوفير منصة لألمع العقول من أجل استكشاف مسارات جديدة.

كما يعود «مؤتمر بيز آف» للعام الثاني على التوالي، حيث يستضيف برنامجاً موسعاً لفتح حوارات جديدة حول الموضوعات المُلحّة التي ترسم ملامح القطاع، فضلاً عن عودة برنامج المشغلين، وهو عبارة عن منصة تواصل قيّمة للتوفيق بين الأعمال وتبادل المعارف.

ويشهد العام الجاري أيضاً إطلاق «مؤتمر بيز آف سوشال»، الذي ينعقد مساء اليوم الثاني من الفعالية، ويجمع أبرز الجهات في القطاع.