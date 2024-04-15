بول غريفيث: صدارة مطار دبي لأكثر المطارات ازدحاما في العالم للعام العاشر تجسيد لمسيرة حافلة بالإنجازات

قال الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، بول غريفيث، "إن احتفاظ مطار دبي الدولي بمكانته في صدارة قائمة أكثر المطارات الدولية ازدحاما في العالم، للعام العاشر على التوالي، وفقا لما أعلنه مجلس المطارات الدولي اليوم، يُجسّد مسيرة حافلة بالإنجازات على مدار عقد من الزمن، بدءا من استقبالنا للمسافر رقم مليار، وصولا إلى افتتاح صالات ومرافق حديثة، وتوسيع شبكة وجهاتنا العالمية بالتعاون مع شركات طيران رائدة، بينما نسعى جاهدين لتقديم تجربة استثنائية لجميع ضيوفنا المسافرين".

وكان المجلس العالمي للمطارات أفاد اليوم بأن مطار دبي قفز من المركز الخامس إلى المركز الثاني ضمن قائمة أكثر مطارات العالم ازدحاما للعام 2023 لينجح للمرة الأولى في الوصول إلى المركز الثاني عالميا بإجمالي أعداد المسافرين ،المحليين والدوليين، فيما حافظ على مركزه في صدارة مطارات العالم ازدحاما بالنسبة لعدد المسافرين الدوليين.

وأضاف غريفيث اليوم " إنّ التزامنا الراسخ بالتميز التشغيلي مكّننا من ترسيخ معايير جديدة في قطاع الطيران، ليحافظ مطار دبي الدولي على مكانته الرائدة في قطاع الطيران العالمي".

وأشار إلى أن هذا الإنجاز يُجسّد روح دبي، لافتا إلى أن الفضل يعود إلى الجهود المشتركة لجميع شركاء الخدمة داخل مجتمع المطار، إلى جانب قطاعات الطيران والسفر والسياحة على نطاق أوسع.

وتابع غريفيث "عملنا معا كفريق واحد لتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية رئيسة، نقدم من خلالها تجارب سفر لا مثيل لها تُضاهي تطلعات المسافرين حول العالم".

وقال "نتطلع إلى المستقبل بكل ثقة وعزيمة، ونؤكّد التزامنا بالحفاظ على مكانة مطار دبي الدولي الريادية خلال العقد القادم وما بعده، من خلال التعاون المستمر والابتكار الدؤوب، ونسعى جاهدين لتشكيل مستقبل قطاع الطيران العالمي، ونُؤكّد أن مطار دبي الدولي سيظل رمزا للتميز في جميع جوانب رحلة المسافر، مقدّما تجربة سلسة لا مثيل لها تلبي تطلعات الجميع".