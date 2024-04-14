ارتفاع قيمة واردات وصادرات الصين 5%

كشفت بيانات رسمية صدرت عن الهيئة العامة للجمارك الصينية، أول من أمس، عن استمرار نمو التجارة الخارجية للصين بوتيرة ثابتة خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ سجلت قيمة إجمالي واردات وصادرات الصين من السلع، ارتفاعاً بنسبة 5% على أساس سنوي، لتصل إلى 10.17 تريليونات يوان.

وذكرت مجموعة الصين للإعلام، أن إجمالي قيمة الصادرات الصينية خلال الفترة من يناير إلى مارس 2024، بلغ 5.74 تريليونات يوان، محققاً نمواً بنسبة 4.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 5% على أساس سنوي، لتصل إلى 4.43 تريليونات يوان.