قمة «الهيدروجين الأخضر» 16 أبريل

تستضيف شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، الدورة الثانية من قمة الهيدروجين الأخضر السنوية، في 16 أبريل الجاري بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك». تهدف القمة إلى تسريع وتيرة تطوير اقتصاد الهيدروجين الأخضر العالمي، ودعم عملية التحول في قطاع الطاقة.

وستجمع القمة نخبة من صناع السياسات وقادة القطاع والمستثمرين البارزين ورواد الأعمال، بهدف تسليط الضوء على الإمكانات المتنامية للهيدروجين الأخضر ودوره في دعم اقتصادات الدول للوصول إلى الحياد المناخي. وتقام قمة هذا العام تحت شعار «بناء اقتصاد الهيدروجين.. من الحوار إلى الواقع»، وستوفر منصة تجمع الشركات الرائدة في قطاع الهيدروجين العالمي.