%100 نمواً في أعمال «دي إكس بي لايف» خلال 2023

حققت «دي إكس بي لايف»، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، نمواً بنسبة 100% في أعمالها خلال عام 2023، مقارنة بعام 2022.

وبلغ عدد الفعاليات التي قدمت لها خدماتها، أكثر من 500 فعالية، شملت معارض ومؤتمرات ومهرجانات وفعاليات جماهيرية وترفيهية، وحفلات تخرج، وفعاليات رياضية وفنية، وحفلات زفاف، فيما تخطى عدد منصات العرض التي صممتها وشيّدتها 300 منصة عرض تجاوزت مساحتها مليوناً و450 ألف قدم مربعة، بنمو مضاعف عن عام 2022.

وقال النائب الأول للرئيس التنفيذي لـ«دي إكس بي لايف»، خالد الحمادي: «كان 2023 عاماً استثنائياً بكل المقاييس، إذ حققنا خلاله نتائج غير مسبوقة، وقدمنا خدماتنا لعدد كبير من الفعاليات العالمية، أهمها مؤتمر تغير المناخ (COP28)، والمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، إضافة إلى الخدمات المتكاملة من فعاليات عالمية خارج الدولة»، مؤكداً مواصلة توسيع الأعمال في الأسواق الخارجية، خصوصاً في دول الخليج.

وأدارت «دي إكس بي لايف»، ونظمت وقدّمت خدماتها لـ24 مؤتمراً دولياً، بينها 10 مؤتمرات جديدة أقيمت للمرة الأولى في دبي ودولة الإمارات، بما في ذلك مؤتمر «COP28» الذي أقيم في مدينة إكسبو دبي، وحضره أكثر من 140 رئيس دولة وحكومة، و30 رئيس برلمان، و500 برلماني وخبير يمثلون 100 برلمان ومنظمة دولية على مستوى العالم.

وشهد عام 2023 أيضاً تنظيم «مؤتمر إيكوبلاست» الذي اجتذب 1500 جراح تجميل من 112 دولة، وشاركت فيه أكثر من 60 جمعية دولية، إلى جانب «مؤتمر ومعرض ميدام» الذي حظي بمشاركة 3200 طبيب متخصص وخبير في الأمراض الجلدية وطب التجميل، بزيادة 30% على العام الماضي.

وعملت «دي إكس بي لايف» مقاولاً رئيساً لـ60 فعالية كبرى شملت معارض ومؤتمرات وفعاليات متنوعة، أُقيمت على مساحة أكثر من 2.2 مليون متر مربع، بما في ذلك معارض «جلفود» و«جيتكس جلوبال» و«جيسيك»، و«كابسات» و«إنترسيك»، ومهرجان المستقبل، وكانت مسؤولة عن تشييد أكثر من 200 منطقة للفعاليات والأنشطة.

وقدمت «دي إكس بي لايف» خدمات الفعاليات المتكاملة لمعارض ومؤتمرات خارج الدولة، بعدما صممت وشيّدت 20 منصة عرض في برشلونة وأمستردام، وإسطنبول والرياض ومراكش ونيودلهي، وأقامت جناحي عرض وزارة الاقتصاد الإماراتية في روسيا وكوريا الجنوبية.

وفي سبيل تنفيذ خطتها التوسعية الخارجية، شاركت فرق العمل المختلفة في الترويج لفعالياتها وعلامتها التجارية في معارض عالمية في الولايات المتحدة وألمانيا واليونان والهند وأستراليا.

وتولت «دي إكس بي لايف»، مسؤولية تشييد «معرض جيتكس إفريقيا»، الذي أقيمت دورته الأولى في مدينة مراكش المغربية وشهد كذلك تصميمها وتشييدها خمس منصات عرض متطورة لشركات وهيئات، كما صممت وشيّدت عدداً من منصات العرض في «معرض الأغذية السعودي» الذي أقيم في الرياض.

وشهد يناير 2023 تنظيم الدورة الثانية من «معرض عالم القهوة»، الذي اجتذب أكثر من 10 آلاف زائر متخصص و1500 شركة وعلامة تجارية من 48 دولة، وأسهم في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً لصناعة القهوة على مستوى المنطقة.

وبلغ عدد الفعاليات الترفيهية والمجتمعية 15 فعالية، منها «عالم مدهش»، و«ليالي حتّا الثقافية»، وسوق الفريج. وفازت «دي إكس بي لايف» بجائزة «أفضل تصميم وتشييد جناح عرض في فعالية» في حفل جوائز فعاليات الشرق الأوسط 2023، عن تصميم وتشييد منصة «الشارقة الرقمية» في معرض «جيتكس».