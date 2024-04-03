«إيزي ليس» تستحوذ على 60% من «يونايتد ترانس»

أعلنت شركة «إيزي ليس» العاملة في مجال حلول التنقل المتكامل، والتابعة للشركة العالمية القابضة، استحواذها على 60% من شركة «يونايتد ترانس»، مزود حلول السكك الحديدية وحلول التنقل والمواصلات والتابعة لـ«مجموعة شركات السركال»، في خطوة استراتيجية تجسد التزام «إيزي ليس» الثابت بتوسيع قدراتها وتواجدها عبر قطاع التنقل الإقليمي.

وتصدرت «يونايتد ترانس»، التي تأسست في عام 2008، مشهد تطوير النقل الإقليمي بإطلاقها حلول التنقل المدعومة بالتكنولوجيا بما في ذلك السكك الحديدية، والتنقل الذكي، والطيران، والنقل البحري، وكذلك حلول الفحص الأمني. وتتعاون الشركة مع كبرى المؤسسات والكيانات العالمية في مختلف مجالات وسائل النقل، ولديها حضور قوي في قطاعي السكك الحديدية والتنقل الذكي، كما شاركت في العديد من المشروعات الرئيسية المتعلقة بالسكك الحديدية في المنطقة بما في ذلك «الاتحاد للقطارات»، و«مترو دبي»، و«ترام دبي»، ومطار دبي لنقل الركاب، و«مترو الدوحة». كما أثبتت الشركة ريادتها في دعم مشروعات التنقل الذكية الفريدة مثل خدمة حافلة دبي تحت الطلب، وخدمة حافلة عجمان تحت الطلب، وخدمة حافلات أبوظبي لينك.

وتسعى «إيزي ليس» من خلال استحواذها على حصة أغلبية في «يونايتد ترانس»، إلى إقامة تعاون وتكامل بين الكيانين، وبناء خبرات مشتركة لتقديم حلول تنقل متطورة للمتعاملين في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال الرئيس التنفيذي، «إيزي ليس»، أحمد السادة: «تشكل هذه الخطوة علامة بارزة في مسيرتنا لإعادة رسم ملامح حلول التنقل وبناء مستقبل النقل في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على نحو أوسع. وسنتمكن، بما نمتلكه من قدرات مشتركة من تقديم حلول متقدمة للتنقل والنقل والسكك الحديدية، تلبي الاحتياجات المتطورة للمتعاملين»، لافتاً إلى أن هذه الشراكة مهدت الطريق لمزيد من فرص النمو الاستراتيجي، وبالتالي التوسع والابتكار في قطاع النقل.

من جهته، قال المدير العام لشركة «يونايتد ترانس»، رائد أبو حجلة: «تمثل هذه الشراكة الإستراتيجية مع (إيزي ليس) مرحلة مهمة في مسيرة شركة (يونايتد ترانس)، حيث ستعزز خبراتنا المشتركة في مجال حلول التنقل المتكاملة، قدرتنا على تقديم قيمة أكبر للمتعاملين في جميع أنحاء المنطقة، خصوصاً في المجالات المتعلقة بالسكك الحديدية والتنقل الذكي».