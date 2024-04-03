«دي إكس بي لايف» تُحققّ 100% نمواً في أعمالها خلال 2023

حققت «دي إكس بي لايف»، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، نمواً بنسبة 100% في أعمالها خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022.

وبلغَ عدد الفعاليات التي قدّمت إليها خدماتها أكثر من 500 فعالية، شملت معارض ومؤتمرات ومهرجانات وفعاليات جماهيرية وترفيهية، وحفلات تخرج، وفعاليات رياضية وفنية، وحفلات زفاف، فيما تخطى عدد منصّات العرض التي صممّتها وشيدتها 300 منصة عرض جاوزت مساحتها مليوناً و450 ألف قدم مربعة، بنمو مضاعف عن عام 2022.

وقال النائب الأول للرئيس التنفيذي لــ«دي إكس بي لايف»، خالد الحمادي: «كان 2023 عاماً استثنائياً بكل المقاييس، إذ حققنا خلاله نتائج غير مسبوقة، وقدمنا خدماتنا إلى عدد كبير من الفعاليات العالميّة، أهمها مؤتمر تغيّر المناخ (28 COP)، والمؤتمر العالمي للاتصالات الراديويّة، إضافة إلى الخدمات المتكاملة من فعاليات عالمية خارج الدولة»، مؤكداً مواصلة توسيع الأعمال في الأسواق الخارجية، خصوصاً في دول الخليج.

وأضاف أن الخبرة الممتدّة لثلاثة عقود مكنتهم من تطوير وبناء شراكات عمل جديدة، ما أسهم في تعزيز مكانة مركز دبي التجاري العالمي، ودبي في صناعة الفعاليّات بوجه عام، مؤكداً مواصلة تنفيذ الخطط الاستراتيجية لتعزيز الإمكانات، وتوفير الفرص للمواطنين للعمل في تنظيم وإدارة الفعاليّات العالمية.

وأدارت «دي إكس بي لايف»، ونظمت وقدّمت خدماتها لـ24 مؤتمراً دولياً بينها 10 مؤتمرات جديدة أقيمت للمرّة الأولى في دبي ودولة الإمارات، بما في ذلك مؤتمر «COP 28» الذي أقيم في «مدينة إكسبو دبي»، وحضره أكثر من 140 رئيس دولة وحكومة، و30 رئيس برلمان، و500 برلماني وخبير يمثّلون 100 برلمان ومنظمة دولية على مستوى العالم.

وشهد العام 2023 أيضاً تنظيم «مؤتمر إيكوبلاست» الذي اجتذب 1500 جراح تجميل من 112 دولة، وشاركت به أكثر من 60 جمعية دولية، إلى جانب «مؤتمر ومعرض ميدام» الذي حَظيَ بمشاركة 3200 طبيب متخصصّ وخبير في الأمراض الجلدية وطب التجميل، بزيادة 30% عن العام الماضي.

وعملت «دي إكس بي لايف» مقاولاً رئيسياً لـ60 فعالية كبرى شملت معارض ومؤتمرات وفعاليات متنوّعة، أُقيمت على مساحة أكثر من 2,2 مليون متر مربع، بما في ذلك معلرض: «جلفود» و«جيتكس جلوبال»، و«جيسيك»، و«كابسات» و«إنترسيك»، ومهرجان المستقبل؛ وكانت مسؤولة عن تشييد أكثر من 200 منطقة للفعاليات والأنشطة.

وقدمت «دي إكس بي لايف» خدمات الفعاليّات المتكاملة إلى معارض ومؤتمرات خارج الدولة، بعدما صممت وشيدت 20 منصة عرض في برشلونة وأمستردام وإسطنبول والرياض ومراكش، ونيودلهي وأقامت جناحي عرض وزارة الاقتصاد الإماراتية في روسيا وكوريا الجنوبية.

وفي سبيل تنفيذ خطّتها التوسّعية الخارجيّة، شاركت فرق العمل المختلفة في الترويج لفعالياتها وعلامتها التجارية في معارض عالميّة في الولايات المتحدة وألمانيا واليونان والهند واستراليا.

وتولت دي إكس بي لايف، مسؤولية تشييد «معرض جيتكس أفريقيا»، الذي أقيمت دورته الأولى في مدينة مراكش المغربية والذي شهد كذلك تصميمها وتشييدها خمس منصات عرض متطوّرة لشركات وهيئات.كما صممت وشيدت عدداً من منصّات العرض في «معرض الأغذية السعودي» الذي أقيم بالرياض.

وشهد يناير 2023 تنظيم الدورة الثانية لـ«معرض عالم القهوة»، الذي اجتذب أكثر من 10 آلاف زائر متخصص و1500 شركة وعلامة تجارية من 48 دولة، وساهم في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً لصناعة القهوة على مستوى المنطقة.

وبلغ عدد الفعاليات الترفيهية والمجتمعية 15 فعالية، منها «عالم مدهش»، و«ليالي حتّا الثقافية»، وسوق الفريج. وفازت «دي إكس بي لايف» بجائزة «أفضل تصميم وتشييد جناح عرض في فعالية» في حفل جوائز فعاليات الشرق الأوسط 2023، عن تصميم وتشييد منصّة «الشارقة الرقمية» في معرض «جيتكس».

بدورها، حققت حفلات الزفاف نُمواً مضاعفاً في الدخل بفضل الخدمات المتكاملة عالميّة المستوى، وبلغ عدد حفلات الزفاف 65 حفلاً، تجاوز عدد المدعوّين في بعضها 2000 ضيف، ما ساهم في تعزيز مكانة مركز دبي التجاري العالمي ودبي وجهة لإقامة حفلات الزفاف.