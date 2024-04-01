رئيس شركة دريك آند سكل: استطاعنا شطب 90% من المديونية

كشف رئيس مجلس إدارة شركة دريك آند سكل، شفيق عبد الحميد، عن نجاح الشركة في شطب 90% من المديونية وتحويل 10% إلى صكوك قابلة للتحويل بعد 5 سنوات، لافتاً إلى أنه تم وضع خطة إعادة الهيكلة ورفع رأس المال وإعادة التداول على السهم.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة دريك آند سكل المدرجة بسوق دبي المالي، في تصريحات إعلامية اليوم الاثنين، أن زيادة رأس المال وتوفر السيولة سيمكن الشركة من التوسع والقيام باستحواذات على شركات أخرى وأخذ مشاريع جديدة.

وذكر عبد الحميد أن عدد القضايا الجزائية كان 15 قضية متداولة أمام نيابة الأموال العامة في أبو ظبي، وتم تشكيل لجنة ثلاثية من قبل النيابة العامة

وأشار عبد الحميد إلى أنه هناك مشاريع تحت التنفيذ بقيمة 440 مليون درهم لدى شركة تابعة في ألمانيا متخصصة في تقديم خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب ومحطات تحويل النفايات إلى طاقة.

وأكد أن الشركة تحاول الحصول على مشاريع جديدة ونتوقع تنفيذها خلال عامين إلى 3 أعوام. ولفت إلى أن العائدات ستم استغلالها في تسوية المطالبات الصغيرة للدائنين وإعادة شراء الصكوك القابلة للتحويل في المرحلة اللاحقة.



وكانت شركة دريك آند سكل انترناشونال كشفت نهاية الأسبوع الماضي تفاصيل خطة إعادة الهيكلة ومخرجاتها، مشيرة إلى أنه سيتم تسليط الضوء على جدوى ومؤشرات إعادة الهيكلة الرئيسية خلال اجتماع جمعيتها العمومية الذي سيعقد يوم 1 أبريل (بعد أن تعذر اكتمال النصاب في الاجتماع الذي انعقد في 27 مارس).

وأشارت الشركة في بيان إلى أن الجمعية العمومية ستناقش خلال الاجتماع عدداً من المواضيع المهمة المتعلقة بمستقبل الشركة وعلى رأسها مسألة إعادة الهيكلة المالية وزيادة رأس المال بقيمة 600 مليون درهم كحدٍ أقصى.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة دريك آند سكل انترناشونال أن خطة إعادة الهيكلة تشمل شطب 90% من مستحقات الدائنين المالين والتجاريين وإصدار 10% من مستحقات الدائنين الماليين والتجاريين على هيئة صكوك إلزامية التحويل إلى أسهم.



وأكد أهمية مشاركة المساهمين في هذا الإجراء من خلال حضورهم اجتماع الجمعية العمومية وتصويتهم لصالح القرارات الاستراتيجية بما يخص زيادة رأس مال الشركة المحوري لإعادة سهم الشركة للتداول في سوق دبي المالي ووضع خطة العمل والنظرة المستقبلية لإدارة الشركة وغيرها من البنود الرئيسية الأخرى التي تضمنتها دعوة الجمعية العمومية للانعقاد.

ومن بين أبرز المواضيع التي سوف يتضمنها جدول انعقاد الجمعية هي الاطلاع على البيان الإفصاحي بخصوص ما قامت به الشركة من إجراءات وخطوات لإعادة هيكلة رأس المال وكذلك عرض خطة العمل والنظرة المستقبلية لإدارتها.

كما ستطلع العمومية على تقرير مجلس إدارة الشركة بخصوص زيادة رأس المال وأوجه استخدام حصيلته، والذي يحدد القيمة العادلة للشركة حالياً وبعد شطب ديونها واعتمادها من الجمعية.

كما ستنظر العمومية على الموافقة على إعادة التداول على أسهم الشركة بمجرد الانتهاء من الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال.