فنادق دبي.. معدلات إشغال عالية خلال أبريل

الفنادق تستعد لـ «عيد الفطر» بعروض خاصة

قال المدير العام لفندق «كابيتول دبي»، مدحت برسوم: إن «الطلب على السوق الفندقية في دبي لايزال يواصل تسجيل مستويات أداء غير مسبوقة منذ بداية العام الجاري وحتى الآن»، لافتاً إلى أن «معدلات الإشغال تخطت حاجز 90% في عدد كبير من المنشآت الفندقية في دبي، فيما من المتوقع أن يستمر هذا الأداء طوال شهر أبريل الجاري، بالتزامن مع عطلة الربيع، حيث الإجازات الداخلية، إضافة إلى معدلات تدفق السياحة الدولية من مختلف الأسواق».

وأضاف أن «دبي وجهة سياحية لها جاذبيتها العالمية طوال أشهر السنة، بالنسبة للسياحة الترفيهية وسياحة الأعمال والمؤتمرات، وهي تستقطب مختلف شرائح الزوار من جميع الأسواق»، مشيراً إلى أن «الحجوزات المستقبلية للغرف الفندقية خلال الفترة المقبلة، تشير إلى استمرار وتيرة الطلب السياحي على الإمارة».

وتابع برسوم: «تشهد دبي زيادة كبيرة في سياحة المجموعات، ومن أسواق لم نعتد عليها مسبقاً بما في ذلك أميركا الجنوبية، وأوروبا الشرقية وغيرها»، مؤكداً أن «جاذبية دبي العالمية، وتنوع خدماتها السياحية لمختلف شرائح الزوار، فضلاً عن سهولة الوصول إليها، لاحتضانها أكبر مطار دولي في العالم، يجعلها على الدوام وجهة سياحية مفضلة لدى الملايين سنوياً».

في سياق متصل، قال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة تايم للفنادق»، محمد عوض الله: إن «موسم الأعياد في أبريل، أسهم في رفع مستويات الطلب على السوق الفندقية في دبي، بالنسبة للسياحة الداخلية، والسياحة الدولية»، مشيراً إلى حجوزات قوية للسوق الفندقية خلال عطلة عيد الفطر وعيد الفصح، ومتوقعاً أن تواصل دبي تسجيل معدلات تفوق سياحي قوية خلال الفترة المقبلة.

وذكر عوض الله أن «معدلات الإشغال الفندقي تتباين من فئة فندقية إلى أخرى»، موضحاً أن «المنتجعات الشاطئية والغرف الفندية من فئة خمس نجوم، وتلك التي تقع في مناطق حيوية، تسجل مستويات إشغال شبه كاملة».

وتابع: «تكون معدلات الإشغال الفندقي في أعلى مستويات خلال ذروة عيد الفطر، فيما يتوقع أن تحقق السوق الفندقية عموماً مستويات إشغال تصل إلى 85% طوال شهر أبريل الجاري، وتسجل معدلات أعلى في ذروة عيد الفطر».

وأضاف أنه إلى جانب وتيرة الطلب القوية للسياحة الترفيهية خلال أبريل، فإن دبي تشهد العديد من فعاليات الأعمال والمؤتمرات خلال شهري أبريل الجاري ومايو المقبل، مؤكداً أن «سياحة الأعمال تشهد نمواً سنوياً متواصلاً من حيث أعداد العارضين والزوار، في وقت يفضل فيه المزيد من سياح الأعمال، الإقامة أياماً، وقضاء عطلات ترفيهية في الإمارة.

17.15 مليون زائر

استقبلت دبي في عام 2023 أكبر عدد من الزوار الدوليين على الإطلاق، بإجمالي 17.15 مليون زائر دولي، وبزيادة سنوية تبلغ 19.4% مقارنةً بالرقم المسجل في عام 2022 الذي بلغ 14.36 مليون زائر، كما تجاوز الرقم القياسي السابق لعدد الزوار البالغ 16.73 مليون زائر في عام 2019، وذلك وفقاً للإحصاءات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

وتجاوز أداء أعداد الزوار الدوليين في دبي توجهات القطاع عالمياً، إذ أظهرت أحدث بيانات منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة أن أعداد الزوار الدوليين وصل إلى نسبة 88% من مستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19» بنهاية عام 2023.

وحقق قطاع السياحة في دبي أداءً استثنائياً في عام 2023، كما عززت الإمارة من مكانتها بحصولها على لقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2024 من موقع «تريب أدفايزر»، أكبر منصة للسفر في العالم، لتكون دبي بذلك أول مدينة في العالم تحقق هذا الإنجاز للعام الثالث على التوالي.

وبلغت السعة الفندقية في دبي مع نهاية عام 2023 نحو 150 ألفاً و291 غرفة فندقية توزعت على 821 منشأة فندقية، مقارنةً بـ146 ألفاً و496 غرفة في 804 منشآت فندقية للفترة ذاتها من عام 2022، و126 ألفاً و120 غرفة فندقية موزعة على 741 منشأة لعام 2019.

• موسم الأعياد في أبريل أسهم في رفع مستويات الطلب على السوق الفندقية في دبي، بالنسبة للسياحة الداخلية، والسياحة الدولية.