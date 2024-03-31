«ديوا» تتوج الفائزين بالدورة الثانية من «هاكاثون الطاقة النظيفة»

أفادت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» بأن الدورة الثانية من مسابقة «هاكاثون الطاقة النظيفة» التي أطلقها مركز الابتكار التابع للهيئة، استقطبت 160 مرشحاً من 25 جنسية، يمثلون 20 جامعة حول العالم، وذلك للإسهام في إحداث التغيير الإيجابي وتسريع عجلة تحول الطاقة.

وأوضحت الهيئة أن المسابقة شهدت منافسة إيجابية بين 50 من المبتكرين وطلاب الجامعات والمختصين في الابتكارات المستدامة في مجالات الطاقة، والتحول الرقمي، والارتقاء بكفاءة الطاقة النظيفة والمتجددة، وتعزيز موثوقيتها، وتحقيق دمج مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة مع أنظمة الطاقة الأخرى، مشيرة إلى أنه تم تقييم الطلبات بناء على معايير: الابتكار والأثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي، فيما اختتمت المسابقة فعالياتها بتتويج ثلاثة فائزين بثلاث جوائز نقدية قيمة.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «ندعم رؤية القيادة الرشيدة لتمكين الشباب وتحفيزهم، وتزويدهم بالأدوات اللازمة، ليكونوا حجر الأساس لبناء مستقبل أكثر إشراقاً، وتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، ومبادرة الحياد الكربوني لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة، بحلول عام 2050».

وأضاف: «لا نتوانى عن إشراك الشباب في عملية التنمية المستدامة وتشجيعهم على تطوير حلول مبتكرة لمواجهة آثار التغير المناخي، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات وإمارة دبي مركزاً للإبداع والابتكار وحاضنة للمبتكرين».

بدوره، قال النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة، المهندس وليد بن سلمان: «يسهم مركز الابتكار في رفع مستوى الوعي حول الاستدامة، إضافة إلى صقل القدرات الوطنية، وتعزيز تنافسية الأعمال في هذا القطاع الواعد».

وتمحورت مسابقة «هاكاثون الطاقة النظيفة» حول ثلاثة مسارات رئيسة، بهدف الارتقاء بكفاءة مصادر الطاقة النظيفة وخفض كلفتها، وضمان موثوقية واستقرار الطاقة المتجددة، فضلاً عن دمج الطاقة المتجددة بسلاسة في الأنظمة الحالية.

وتعمل هذه المسارات على تحقيق أقصى قدر من الكفاءة، والتغلب على تذبذب إمدادات الطاقة الشمسية، واستثمار تقنيات تخزين وتوزيع الطاقة، وتقنيات الشبكة الذكية بطريقة مبتكرة.