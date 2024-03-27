تعاون بين «الطيران المدني» و«نيرا» السعودية لتطوير الملاحة الجوية

وقعت الهيئة العامة للطيران المدني، مذكرة تفاهم مع شركة «نيرا»، وهي شركة سعودية متخصصة في مجال حلول تكنولوجيا الطيران بهدف تعزيز أطر التعاون المشترك في تطوير حلول خدمات الملاحة الجوية المتقدمة.

جاء ذلك على هامش مشاركة وفد رسمي من الهيئة العامة للطيران المدني، في فعاليات معرض «عالم المجال الجوي 2024»، الذي عقد في مدينة جنيف بسويسرا خلال الفترة من 19 حتى 21 مارس الجاري.

وقع مذكرة التفاهم المدير العام المساعد لقطاع خدمات الملاحة الجوية بالهيئة، أحمد إبراهيم الجلاف، فيما وقع عن جانب شركة «نيرا»، الرئيس التنفيذي للشركة، المهندس خالد عطية. وتُمثل هذه الشراكة خطوة مهمة في تطوير حلول تكنولوجية متقدمة تُساهم في تعزيز نمو وسلامة واستدامة خدمات الطيران.

وقال مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي، إن «الهيئة حريصة على تطوير شراكات استراتيجية مع المؤسسات الرائدة إقليمياً ودولياً في مختلف مجالات صناعة الطيران، للانفتاح على أحدث التقنيات التكنولوجية وتوسيع نطاق تبادل الخبرات والتجارب لنقل وتبادل المعرفة وتعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال».

وتابع السويدي أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع «نيرا» ستوفر إطارًا مشتركًا لتوظيف أكبر للتكنولوجيا الحديثة وتعزيز بيئة الابتكار والحلول المتقدمة بما يخدم الرؤية والأهداف الاستراتيجية للهيئة في تطوير منظومة طيران مدني آمنة وتنافسية ومستدامة.

من جانبه، قال أحمد إبراهيم الجلاف، إنه بموجب مذكرة التفاهم الموقعة سيتم التعاون مع شركة «نيرا» على تطوير حلول وخدمات مبتكرة في مجال الملاحة الجوية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة وتحليلات البيانات لتعزيز البنية التحتية والخدمات.