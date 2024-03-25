«مياه وكهرباء الإمارات» تنال «آيزو» لأنظمة إدارة استمرارية الأعمال

أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات عن حصولها على شهادة «ISO 22301» لأنظمة إدارة استمرارية الأعمال، من قبل هيئة الإمارات للتصنيف «تصنيف»، لتصبح بذلك أول شركة تحصل على هذه الشهادة على مستوى الدولة من قبل الهيئة.

وأفادت الشركة في بيان، بأن المعيار الدولي لنظام إدارة استمرارية الأعمال «ISO 22301» يتيح الفرصة أمام المؤسسات لوضع وتطبيق ممارسات استمرارية الأعمال، وتطويرها بشكل مستمر، في وقت يضمن فيه هذا المعيار قيام المؤسسات بترتيب أولوياتها وفهم التهديدات التي قد تواجهها، من خلال تحديد المتطلبات اللازمة لتقليل احتمالية التعرض للحوادث، والحد من آثارها السلبية، وسبُل التعافي من مضاعفاتها.

وتؤكد هذه الشهادة قدرة شركة مياه وكهرباء الإمارات على تحسين الممارسات الفعالة لاستمرارية الأعمال، من خلال إنشاء وتنفيذ عمليات وضوابط فعالة لضمان أعلى درجات الأمان، إلى جانب امتلاكها المرونة التي تمكِّنها من مواصلة العمل بسلاسة حتى في الحالات الطارئة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات، عثمان جمعة آل علي، إنّ «حصول (مياه وكهرباء الإمارات) على هذه الشهادة من قبل (تصنيف) يؤكد التزام الشركة بتأمين إمدادات رئيسية من الماء والكهرباء لأبوظبي ودولة الإمارات، وحماية البنية التحتية الحيوية لهذه الخدمات، كما يعزز الثقة في قدرة الشركة على الإدارة والتعافي من الاضطرابات، وتطوير قدراتها بشكل مستمر، وفقاً لأعلى المعايير الدولية».

وأضاف آل علي: «باعتبارها إحدى أهم الجهات التي تتولى قيادة مساعي الانتقال إلى الطاقة النظيفة في دولة الإمارات، تعمل شركة مياه وكهرباء الإمارات على تعزيز الاستثمار في مجموعة من مشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة ومشروعات المياه، بما يضمن توفير إمدادات آمنة على مدار الوقت، إضافة إلى تلبية المتطلبات المستقبلية في أبوظبي والدولة».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لهيئة الإمارات للتصنيف، المهندس سعيد المسكري، إن «الجهود الحثيثة التي بذلتها شركة مياه وكهرباء الإمارات للحصول على الشهادة يعكس التزامها التام بتحقيق أعلى متطلبات أمن ومرونة الأعمال».

وأشاد بجهود الشركة في إنشاء ممارسات فعالة لمواجهة المخاطر والتصدي لها قبل وقوعها، لافتاً إلى أن هذه الشهادة تسهم في تمييز «مياه وكهرباء الإمارات» كشركة رائدة في التخطيط المتكامل وإمدادات الماء والكهرباء، إضافة إلى تعزيز قدرتها على العمل بسلاسة في التصدي لحالات الانقطاع، ما يؤسس لمعيار متميز في قطاع الماء والكهرباء.

يذكر أن الحصول على هذه الشهادة يعزز النهج الذي تتبعه شركة مياه وكهرباء الإمارات فيما يتعلق بالمرونة المؤسسية، إذ تضمن هذه الشهادة الدولية التي تتكون من 10 بنود منظمة رفيعة المستوى، أعلى معايير المرونة المؤسسية وإدارة المخاطر والاستعداد لحالات الطوارئ والاستجابات المنهجية للتعطل عن العمل وأسس التعافي.