صندوق «أوبك» يقدم قرضاً بـ 50 مليون دولار لتركيا

وافق صندوق «أوبك» للتنمية الدولية، على تقديم قرض بقيمة 50 مليون دولار إلى تركيا، لدعم قطاعي الإنتاج الزراعي والغذائي، وتعزيز سلاسل القيمة الغذائية طويلة الأجل، ومساعدة 11 مدينة تضررت من زلزال فبراير في العام الماضي.

وأكد المدير العام لصندوق «أوبك»، الدكتور عبدالحميد الخليفة، في بيان صادر عن مقر الصندوق في العاصمة النمساوية فيينا، أهمية قطاع الزراعة في تركيا. وقال: «يعد قطاع الزراعة مصدراً رئيساً للنشاط الاقتصادي والتوظيف والتجارة في تركيا»، مشيراً إلى استعداد الصندوق لتوسيع التعاون مع تركيا والإسهام في تحقيق طموحات التنمية المستدامة في البلاد.

وأوضح البيان أن قرض صندوق «أوبك» يسهم في توفير التمويل اللازم، لتعزيز الاستدامة طويلة المدى لقطاع الزراعة، ودعم الأعمال التجارية الزراعية مع إعطاء الأولوية للمناطق المتضررة من الزلزال، وإعادة إقراض الأموال للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم لتحمل الصدمات المستقبلية، بما في ذلك الكوارث الطبيعية وتغيّر المناخ، وتحسين البنية التحتية والإنتاجية لسلسلة التوريد والوصول إلى الأسواق.

يذكر أن الزلازل التي وقعت في تركيا العام الماضي، ألحقت أضراراً جسيمة بالبنية التحتية وسلاسل الإمدادات الغذائية وتسببت في نفوق الماشية، إذ تشير تقديرات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة إلى أن هذه الأضرار تؤثر في أكثر من 20% من صادرات الأغذية الزراعية في تركيا.