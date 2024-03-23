تعاون لاستكشاف تقنيات تعزز إمدادات الطاقة النووية

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «جنرال أتوميكس» الأميركية الرائدة في مجال حلول التكنولوجيا المتقدمة، للتعاون في استكشاف فرص استخدام التقنيات والمواد المتقدمة، في تعزيز إمدادات الطاقة النووية.

وتسهم المذكرة في الاستفادة من خبرات مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في تطوير محطات جديدة للطاقة النووية، إضافة إلى فرص الاستثمار في المفاعلات المتقدمة للشركة الأميركية، والقدرات التي تمتلكها في مجال التصنيع ثلاثي الأبعاد.

وكجزء من مذكرة التفاهم الموقعة على هامش أسبوع الطاقة «سيراويك» في مدينة هيوستن في الولايات المتحدة الأميركية، تستكشف المؤسسة و«جنرال أتوميكس للأنظمة الكهرومغناطيسية» فرص التعاون في مشروعات الشركة الأميركية، بما في ذلك فرص الاستفادة من تقنية «أغلفة سيغا» التي طورتها الشركة، للاستفادة منها في تطبيقات المفاعلات النووية، وتصميمات المفاعلات النووية السريعة.

وستعمل الأغلفة المكونة من «كربيد السيليكون» على تحسين سلامة مفاعلات الماء الخفيف الحالية وخفض تكاليفها، فضلاً عن تقليل وقت توقف خدمة المفاعل، كما سيتم استخدام هذه المادة المبتكرة في تصميم المفاعل السريع الذي تموّله وزارة الطاقة الأميركية، وغيره من المفاعلات المصغرة التي تستخدم درجات حرارة عالية لتحقيق كفاءة عالية في إنتاج الكهرباء.

وتبحث المؤسسة المكلفة بتطوير قطاع الطاقة النووية في الإمارات، في كل فرص النمو المتاحة، لتوسيع وتعزيز هذا القطاع في الدولة.