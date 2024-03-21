مكتب أبوظبي للاستثمار يدعم نمو قطاع الألعاب الإلكترونية

أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار، اليوم، عن دعمه لجهود شركة "طماطم للألعاب"، الشركة المتخصصة في تطوير محتوى الألعاب العربية للأجهزة المحمولة، ونقل مقرها الرئيس إلى أبوظبي، مما يدعم مرحلة النمو والتوسع المستقبلية للشركة، ويعزز من ازدهار وتطور قطاع الألعاب الإلكترونية في الإمارة.

ويضم قطاع الألعاب في أبوظبي أكثر من 70 شركة متخصصة في تطوير المحتوى، ويهدف مكتب أبوظبي للاستثمار إلى دعم هذه المنظومة من خلال الشراكات الاستراتيجية التي تتماشى مع توجهات أبوظبي الساعية لترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للابتكار والتكنولوجيا.

وكان مكتب أبوظبي للاستثمار قد تعاون سابقاً مع شركة "يو بي سوفت" التي تعد من أكبر الشركات المتخصصة بتطوير ونشر وتوزيع ألعاب الفيديو الخاصة بأجهزة الألعاب الإلكترونية بالإضافة إلى أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة.

ويقدم مكتب أبوظبي للاستثمار مجموعة شاملة من حزم دعم النمو، والتي تشمل المساعدة على تأسيس الأعمال، بالإضافة إلى تسهيل التواصل مع منظومة الأعمال في إمارة أبوظبي، وفرص التجارة الدولية.

وبهذه المناسبة، قال المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار،بدر سليم سلطان العلماء: "رسخت أبوظبي مكانتها كوجهة عالمية رئيسية للمبدعين والرواد في مجال التكنولوجيا لما توفره من بيئة داعمة لنمو الأعمال، وبنية تحتية عالمية المستوى في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى القاعدة الواسعة من المواهب والكفاءات. ويشهد قطاع الألعاب الإلكترونية في أبوظبي تطوراً هاماً، حيث بات يستقطب أبرز المطورين والناشرين في قطاع الألعاب الإلكترونية وأميز المواهب في هذا القطاع. وسيساهم تعاوننا مع رواد عالميين في هذا القطاع في دعم المنظومة المتنامية بالمزيد من مقومات النمو والنجاح، كما سيمكننا من إثراء المحتوى العربي المخصص للألعاب الإلكترونية الذي يتم انتاجه في أبوظبي".

وتتخصص شركة "طماطم" بتزويد مجتمع الألعاب العربي بألعاب قريبة من الثقافة المحلية، إذ قامت الشركة حتى الآن بنشر أكثر من 50 لعبة شهدت أكثر من 150 مليون عملية تحميل. وتتطلع الشركة من خلال تعاونها مع مكتب أبوظبي للاستثمار إلى إنشاء مركز للتميز في الإمارة، لتنضم إلى منظومة الألعاب الإلكترونية المتنامية في أبوظبي والتي أصبحت تساهم بشكل فاعل في ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للألعاب الإلكترونية، وباتت تعتبر أكبر تجمع لشركات الألعاب الإلكترونية في المنطقة. وستقوم الشركة بتوظيف أكثر من 40 متخصصًا في تطوير الألعاب في أبوظبي، وستتعاون بشكل وثيق مع الجامعات المحلية لتوفير فرص التوظيف والتدريب.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "طماطم للألعاب"، حسام حمو: "فخورون باختيار أبوظبي كشريك استراتيجي للنمو والابتكار. يمثل هذا التوسع مرحلة هامة في مسيرة أعمال شركة طماطم للألعاب، حيث نعمل على تعزيز حضورنا وتطوير ألعابنا والارتقاء بها إلى آفاق جديدة من التميز والنجاح. ونحن واثقون بأن منظومة الأعمال الحيوية التي تنفرد بها إمارة أبوظبي والتزامها الراسخ برعاية المواهب، ستمكننا من إحداث تأثير إيجابي دائم على مشهد الألعاب الإلكترونية العالمي".

ويتوقع أن تصل إيرادات الألعاب الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 6 مليارات دولار أميركي بحلول العام 2027. كما يتوقع أن تصل إيرادات أسواق الألعاب الإلكترونية في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر مجتمعة لأكثر من 3 مليارات دولار بحلول عام 2025.