ورش تدريبية لمنتسبي «برنامج قيادات دبي الاقتصادية»

نظّم مركز محمد بن راشد لإعداد القادة ورش عمل تدريبية لمنتسبي البرنامج، بهدف تأهيل جيل جديد من الكوادر الوطنية لقيادة قطاعات دبي الحيوية، وتزويدهم بأحدث التوجهات والخبرات العالمية، وذلك ضمن برنامج قيادات دبي الاقتصادية، الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

واستهدفت ورش العمل تعريف المنتسبين بالبرنامج ومساره التدريبي ومساقاته ومخرجاته المتوقعة، والتي تترجم رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومفاهيمه حول القيادة ودور القيادات من كل القطاعات، في ترسيخ مكانة دبي عاصمة للاقتصاد العالمي، وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33»، إلى جانب تعزيز العلاقات، وترسيخ أسس التواصل بين المنتسبين.

وشارك عدد من المسؤولين خبراتهم في العمل الحكومي مع منتسبي البرنامج البالغ عددهم 28 منتسباً، بهدف إكسابهم مهارات حيوية تؤهلهم لقيادة المستقبل، واستشراف الفرص في القطاعات الاقتصادية، والقدرة على تحليلها، ووضع تصورات وسيناريوهات تسهم في ترسيخ مكانة إمارة دبي الريادية في الاقتصاد العالمي.

وتم تنظيم الورش بالتعاون مع شركاء محليين من القطاعين الحكومي والخاص، وهم: غُرف دبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومركز دبي المالي العالمي، وسوق دبي المالي، وناسداك دبي، كما تم تنظيمها بالتعاون مع شركاء عالميين، منهم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وإدارة الأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، ومنظمة القادة العالميون، والمعهد الدولي للتنمية الإدارية، وجامعة كامبريدج، و«إيكونوميست إمباكت»، وشركة «ايكونوميتريكس».

من جانبه، أشار المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم، إلى أن الدرس الأول الذي نستلهمه من القيادة الرشيدة ومسيرة إنجازات دبي، هو أنه لا مستحيل مع العمل والإرادة، ولهذا، تعمل مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري وفق نهج راسخ يرتكز على التخطيط والإعداد والتنفيذ، للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية ورسم ملامح مستقبل دبي.