شراكة بمجال التدريب العقاري

وقعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ممثلة بمؤسسة التنظيم العقاري، اتفاقية شراكة مع المعهد الصيني «دي إكس بروكر ترينينغ سيرفيسيز»، لتعزيز الوعي في القطاع العقاري بإمارة دبي من خلال توفير بيئة تدريب عقارية متميزة والمساهمة في رفع مستوى كفاءة الخدمة وسعادة المتعاملين والارتقاء بالخدمات، وفقاً لأفضل الممارسات والمقاييس.

وقع الاتفاقية مدير إدارة الترخيص والتمكين العقاري في مؤسسة التنظيم العقاري، سيف جمعة السويدي، والمؤسس والمدرب لدى «دي إكس بروكر ترينينغ سيرفيسيز»، جون هيو.