متعاملون يطالبون بنوكاً بتأجيل الأقساط خلال رمضان

طالب متعاملون بنوكاً بتأجيل أقساط التمويل المختلفة لاسيما العقارية خلال شهر رمضان، مؤكدين أن النسبة الأكبر من البنوك ترفض تأجيل الأقساط العقارية، وعدداً محدوداً جداً يسمح بها، متسائلين عن تأثير هذا التأجيل على تقييمهم الائتماني.

في المقابل، أكد خبير مصرفي أن تأجيل القسط خلال شهر رمضان يتوقف على سياسة كل بنك، ولا يمكن إلزام جميع البنوك بذلك، لافتاً إلى أن التأجيل لا يؤثر على الرقم الائتماني للعميل.

وتفصيلاً، طالب متعاملون بنوكاً بتأجيل أقساط التمويل المختلفة لاسيما العقارية خلال شهر رمضان، حيث إن النسبة الأكبر من المصارف ترفض تأجيل الأقساط العقارية، وعدداً محدوداً جداً يسمح بالتأجيل بمناسبة شهر رمضان دون أن يتم احتساب ذلك من (المرتين) اللتين يختارهما العميل على مدار العام، وفقاً لنظام المصرف المركزي.

وقال متعاملون، لـ«الإمارات اليوم» إن بعض البنوك الاسلامية وليس جميعها تقدم تأجيلاً للقسط خلال شهر رمضان كمنحة، وبشرط ألا يكون لدى العميل متأخرات أو أخذ تأجيلاً قبل شهر من حلول شهر رمضان المبارك، فيما لا تقوم بذلك البنوك التقليدية.

وأشاروا إلى أن تأجيل القسط خلال شهر رمضان فرصة للتخفيف من الأعباء وسداد الالتزامات الأخرى، كما أنه لا يكلف البنوك شيئاً، إذ إنه يتم ترحيل القسط الذي تم تأجيله ليضاف إلى مدة التمويل.

وتساءلوا: «هل صحيح أن التأجيلات المتكررة للأقساط تخفض رقم التقييم الائتماني خلال فترة سداد القرض؟».

وقال المصرفي تامر أبوبكر: «عادةً البنوك تسمح بتأجيل القسط مرتين كل عام، بشرط أن يسدد العميل أول ثلاثة أقساط في البداية، وبعد ذلك يمكنه التقدم بطلب التأجيل كل ستة شهور خلال العام نفسه».

وأضاف أبوبكر: «تأجيل الأقساط الإضافية بمناسبة شهر رمضان حسب سياسة كل بنك، ويخضع العميل لمعايير محددة تتعلق بالتزامه بالسداد في المواعيد المحددة وغيره»، منوهاً أنه لا علاقة للتأجيل برقم التقييم الائتماني، فلا يؤثر على العميل، المهم أن يكون العميل ملتزماً بالأقساط المستحقة في تواريخها المحددة، أما التأجيل فلا يتم إلا بعد موافقة البنك ودراسة حالة العميل وكونه مستحقاً أم لا»، لافتاً إلى أنه من الصعب إلزام البنك بتقديم تأجيل إضافي خلال شهر رمضان، لكن البنوك تراعي عملاءها، وهناك جوانب إنسانية تؤخذ في الاعتبار، لذا يتم عمل استثناءات في بعض الأحيان إذا كان هناك ما يستدعي ذلك.

• النسبة الأكبر من المصارف ترفض تأجيل الأقساط العقارية، وعدد محدود جداً يسمح بالتأجيل بمناسبة رمضان.