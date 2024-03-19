ترخيص لتقديم الخدمات المالية الرقمية

أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، حصولها على ترخيص من مصرف الإمارات المركزي، لتقديم خدمات مالية رقمية جديدة للمتعاملين في دولة الإمارات.

وتشكّل هذه الخطوة تحولاً مهماً في مسار الشركة، لريادة المشهد المتطور للخدمات المالية الرقمية في المنطقة، ودعم التزام دولة الإمارات تعزيز الابتكار والمنافسة، وتحقيق الشمول المالي، من خلال تمكين الأفراد والشركات من الوصول إلى منتجات وخدمات مالية مفيدة، تلبي احتياجاتهم للوصول إلى مجتمع لا نقدي.

وبحصولها على الترخيص اللازم من المصرف المركزي، ستتمكن الشركة من تقديم حلول مالية مبتكرة، من شأنها الإسهام في تطوير منظومة خدمات مالية متقدمة ومتطورة، تواكب متطلبات المستقبل.