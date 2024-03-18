«الأعلى للطاقة» يعتمد زيادة فعالية برامج ترشيد الطاقة والمياه في دبي

ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع الـ81 للمجلس، الذي عقد عن بعد، بحضور نائب رئيس المجلس، سعيد محمد الطاير.

واعتمد المجلس زيادة فعالية برامج ترشيد الطاقة والمياه في دبي، إذ استعرض تحديثات «استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه» لعامي 2030 و2050، والتي رصدت أهدافاً مدروسة لخفض استهلاك المياه والكهرباء، وربطها ببرامج تفعيلية في نشاطات المباني الخضراء، وإعادة تأهيل المباني، وكفاءة تشغيل المرافق الصناعية والحكومية، واستعمال مياه الصرف الصحي المعالجة، والإنارة الخارجية والتبريد، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى جعل دبي مثالاً رائداً في كفاءة إدارة الطلب على الطاقة والمياه.

كما ناقش المجلس توصيات لدعم التوجه الاستراتيجي في زيادة البنية التحتية لمحطات شحن السيارات الكهربائية في المناطق المختلفة للإمارة، إذ يتطلع «الأعلى للطاقة» إلى دعم دور الشركات الخاصة في بناء وتركيب محطات الشحن، تماشياً مع نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ووصل عدد المركبات الكهربائية والهجينة في إمارة دبي إلى 49 ألفاً و300 مركبة مع نهاية يناير الماضي، وتم تركيب أكثر من 390 محطة شحن، على أن تتم زيادتها خلال السنوات المقبلة. وقال نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، سعيد محمد الطاير، إنه «تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز مسيرة الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، يجري المجلس الأعلى للطاقة في دبي مراجعة دورية لبرامج ترشيد استهلاك المياه والكهرباء، بمشاركة الجهات الحكومية والخاصة، للوصول إلى معايير وآليات تبلور الصورة الحقيقية لفعالية التنفيذ، والنسب التي تم تحقيقها في إدارة موارد الطاقة». من جهته، قال الأمين العام للمجلس، أحمد بطي المحيربي، إن «التحديث الدوري للاستراتيجيات القائمة في المجلس، يعكس درجات تحقيق الأهداف المرسومة لضمان فعالية البرامج القائمة، وتماشياً مع الغايات المنشودة في مجالات التنمية المستدامة لإمارة دبي».

• المجلس ناقش توصيات لدعم التوجه الاستراتيجي في زيادة البنية التحتية لمحطات شحن السيارات الكهربائية في دبي.

• عدد المركبات الكهربائية والهجينة في إمارة دبي وصل إلى 49.3 ألف مركبة مع نهاية يناير الماضي.