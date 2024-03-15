الإمارات تُطبّق أدنى معدل لضريبة الشركات في المنطقة

تُطبّق دولة الإمارات أدنى معدل لضريبة الشركات في المنطقة بنسبة 9%، وتعد ضمن أدنى النسب الضريبية المطبّقة في العالم.

ودخلت الضريبة حيز التنفيذ، وتطبّق على السنوات المالية التي بدأت في أو تبدأ بعد تاريخ الأول من يونيو 2023. ويتيح التسجيل المبكر لقطاعات الأعمال وقتاً كافياً للقيام بالتزاماتها الضريبية.

وحرصت الهيئة الاتحادية للضرائب على تبسيط إجراءات التسجيل عبر منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية المتاحة على مدار الساعة، والتي يمكن من خلالها إتمام إجراءات التسجيل في دقائق قليلة، بخطوات سهلة وواضحة، وبإمكان الخاضعين للضريبة إذا تطلب الأمر الاستعانة بالوكلاء الضريبين المعتمدين من الهيئة، والمدرجين في الموقع الرسمي للهيئة.

وفتحت الهيئة باب التسجيل في ضريبة الشركات اعتباراً من مايو الماضي للشركات المساهمة العامة والمساهمة الخاصة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، والشركات الخاصة المقيمة في دولة الإمارات.

وجاء تطبيق الضريبة في إطار الخطط الحكومية لتحقيق أعلى معدلات التنمية المستدامة، والمحافظة على مستويات الرفاهية التي تم الوصول إليها في جميع المجالات.