«فيزا» تنضم إلى قمة دبي للتكنولوجيا المالية بصفتها شريكاً مؤسساً ومضيفاً مشاركاً

أعلنت شركة «فيزا» العالمية للمدفوعات الرقمية، عن انضمامها إلى قمة دبي للتكنولوجيا المالية التي ينظمها مركز دبي المالي العالمي، بصفتها شريكاً مؤسساً ومضيفاً مشاركاً، مؤكدة دعم الشركات المبتكرة ذات النظرة المستقبلية على مستوى عالمي، إذ رسخت «فيزا» شراكتها مع قمة دبي للتكنولوجيا المالية من خلال توقيع اتفاقية شراكة ممتدة لثلاث سنوات.

وأفادت شركة فيزا في بيان اليوم، بأنها من أكبر داعمي شركات التكنولوجيا المالية من خلال المبادرات العديدة التي تقودها مثل برنامج «المسار السريع» والمسرّعات ومبادرة «كل مكان من فيزا»، بالإضافة إلى تزويد هذه الشركات بالموارد اللازمة والأدوات المخصصة لها لإنتاج حلول مبتكرة وضرورية لتحسين الاقتصاد الرقمي لكل من الشركات والمستخدمين.

وقال محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي: «الابتكار وليد التعاون، وانطلاقاً من ذلك، تتمحور مساعينا الأساسية في قمة دبي للتكنولوجيا المالية حول جمع قادة القطاع العالميين والمبتكرين والشركات الناشئة تحت سقف واحد لتشكيل المجتمع المالي الأكثر تقدماً وشمولية وتطوراً على الصعيد التكنولوجي في العالم».

وأفاد بأن التعاون مع شركة فيزا، الذي تم ترسيخه من خلال اتفاقية الشراكة الممتدة لثلاث سنوات، يتوافق مع هدف توفير بيئة مرنة تدعم الابتكار والشركات في دبي والعالم بأسره في رحلتنا لتشكيل بيئة القطاع المالي القوية.

وأضاف: «نتطلع إلى إقامة حدث استثنائي ومميز يساهم في تمكين وإلهام مجتمع التكنولوجيا المالية وذلك بالاستفادة من خبرات شركة «فيزا» ودعمها المستمر».

من جهته قال حسن كاظمي، نائب الرئيس ومدير الشراكات الرقمية في شركة «فيزا«لأوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا: «تلتزم شركة (فيزا) بدعم الابتكار وتنمية قطاع التكنولوجيا المالية، وتعكس اتفاقية الشراكة الممتدة لثلاث سنوات عن تفانينا في دعم شركات التكنولوجيا المالية في المنطقة والعالم بأسره».

وأضاف: «ندرك في شركة (فيزا) إمكانيات شركات التكنولوجيا المالية لتنمية القطاع من خلال تطوير حلول دفع مبتكرة تتيح الخدمات المالية لشريحة أوسع من الناس وتدعم نمو قطاع الاقتصاد الرقمي بأكمله، وتتيح مشاركتنا عبر رعاية الحدث بصفتنا مضيفاً مشاركاً لقمة دبي للتكنولوجيا المالية العديد من الفرص الواعدة لنا ولشركائنا، باعتبارها منصة قيمة تمكننا من الاستفادة من فرص التعاون الاستثنائية بما يسهم في دفع عجلة الابتكار في قطاع التجارة الإلكترونية».

وأكد أهمية مكانة مركز دبي المالي العالمي وإمارة دبي كمركز عالمي للابتكار يجعلها المكان المثالي لإقامة هذه القمة، لافتاً إلى أن القمة ستسهل الخوض في نقاشات بنّاءة وتمكن من تعزيز العلاقات من خلال جمع الخبراء التقنيين وخبراء التكنولوجيا المالية العالميين تحت سقف واحد، بما من شأنه أن يسهم في رسم مستقبل القطاع المالي على المستويين الإقليمي والعالمي.

ومن المتوقع أن تشهد قمة دبي للتكنولوجيا المالية المقرر انعقادها يومي 6 و7 مايو 2024 في مدينة جميرا بدبي أعدادا غير مسبوقة من المشاركين، حيث ستضم أكثر من 8000 من صنّاع القرار، وأكثر من 300 من قادة الفكر وأكثر من 200 جهة عارضة تعرض أهم ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة.