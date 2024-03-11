«دبي التجاري» يقر توزيع 50% من إجمالي الأرباح

انتخب مجلس إدارة بنك دبي التجاري أحمد عبدالكريم محمد جلفار رئيساً لمجلس إدارة البنك، وأحمد عبدالله جمعة بن بيات نائباً لرئيس مجلس الإدارة. وتمَّ الإعلان عن التعيين عقب اجتماع الجمعية العمومية السنوي، الذي عقد في السادس من مارس 2024. واعتمد مجلس الإدارة خلال الاجتماع قراراً بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 50% من إجمالي الأرباح لعام 2023، أي ما يعادل 44.3% من رأسمال البنك كما في تاريخ 31 ديسمبر 2023، ما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 31.8%. وتقدم رئيس مجلس إدارة بنك دبي التجاري، أحمد عبدالكريم جلفار، بالشكر إلى أعضاء مجلس الإدارة على الثقة، واختياره لتولي مسؤولية قيادة إدارة البنك، وصولاً إلى آفاق جديدة، وزيادة قيمة العائد للمساهمين.