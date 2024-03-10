%28.5 نمواً متوقعاً في سوق السيارات الكهربائية بالإمارات

كشف مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي، أن أبرز علامات السيارات الكهربائية الصينية الفاخرة تستهدف توسيع انتشارها في سوق الإمارات خلال عام 2024، عبر تقديم منتجات تجمع بين الجودة والتقنيات والأسعار، مع توفير خدمات ما بعد البيع.

وتوقع المركز أن تنمو سوق السيارات الكهربائية في دولة الإمارات بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ نحو 28.5%، خلال الفترة المتوقعة (2023-2028)، بحسب تقرير أبحاث صادر عن مركز «MarkNtel Advisors» لدراسات السوق، مشيراً إلى أن سوق السيارات الكهربائية في الدولة مايزال في مرحلة ناشئة.

ووفقاً لنتائج مؤشر الجاهزية العالمية للتنقل الكهربائي الصادر عن شركة «آرثر دي ليتل»، تحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً والسابعة عالمياً بين أكثر الأسواق جاهزية للتنقل بالمركبات الكهربائية، ما يُظهر التزام الدولة بتعزيز التنقل المستدام، وهدفها في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وأشار «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» إلى أن سوق السيارات الكهربائية تتجه إلى نمو كبير خلال السنوات القليلة المقبلة، مدعومة بتوجهات الاستدامة والحفاظ على البيئة، ونمو الوعي تجاه جدوى هذه السيارات، وزيادة أعداد السياح.

وقال إن دولة الإمارات تمضي قدماً في إطلاق مشروعات استثمارية لإنتاج السيارات الكهربائية محلياً، لمواكبة السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، التي تطمح إلى زيادة نسبة هذه المركبات إلى 50%؜ من إجمالي المركبات بحلول 2050.