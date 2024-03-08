«دبي الجنوب» تشهد وضع حجر الأساس لإحدى أكبر حظائر صيانة الطائرات في المنطقة

أعلن مشروع محمد بن راشد للطيران، وضع حجر الأساس لحظيرة الطائرات الجديدة لشركة «تيم أيروسبيس» في دبي الجنوب. ووفق بيان صادر أمس، من المقرر تشييد المنشأة وفقاً للحد الأقصى لأبعاد التصميم المسموح بها، ما يجعلها واحدة من أكبر حظائر صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات في المنطقة، بقدرة استيعابية تصل إلى خمس طائرات من أي طراز باستثناء طائرة «A380». وأقيم حفل وضع حجر الأساس بحضور الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، خليفة الزفين، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «تيم أيروسبيس»، تيمور شاه شهاب.

وستقدم المنشأة الجديدة التي يُتوقع الانتهاء منها بحلول 2025، خدمات صيانة عالية الجودة وفعالة من حيث الكلفة لمجموعة من الطائرات التجارية.

وأكد المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران، طحنون سيف، أهمية الحظيرة الجديدة في تعزيز قطاع الطيران، بالنظر إلى الطلب الكبير على خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد في المنطقة، والنمو المتوقع في السنوات المقبلة. وشدد على الدور المهم الذي تلعبه صناعة الطيران في التنمية الاقتصادية في دبي، مؤكداً التزام مشروع محمد بن راشد للطيران بدعم هذا النمو، وتعزيز مكانة الإمارة باعتبارها مركزاً عالمياً للطيران.

من جهته، قال تيمور شهاب: «نؤمن بمستقبل القطاع بفضل الرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة في تهيئة بيئة أعمال مواتية للشركات لدعم ازدهارها»، مؤكداً الاستعداد لخدمة العملاء في قطاع الطيران على مستوى المنطقة.

ويقع مشروع محمد بن راشد للطيران في دبي الجنوب الجهة المسؤولة عن تطويره.