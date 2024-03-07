مبادرة لتثبيت أسعار 2000 منتج غذائي خلال رمضان

أعلنت كلا من "جيان" و"أسواق"، التابعتين لمجموعة "جي إم جي" عن مبادرات متنوعة خلال شهر رمضان تتضمن تثبيت أسعار أكثر من 2,000 صنف غذائي من المنتجات عالية الجودة للشهر بأكمله بجانب تخفيضات تصل إلى 50% على مجموعة واسعة من المنتجات على مدار الشهر.

وأكدا أن التخفيضات تأتي في ضوء المنافسة في السوق، خلال رمضان، الذي يعد من أكثر المواسم ارتفاعاً في الطلب على السلع الغذائية، مقارنة بالأيام العادية، مشيرين إلى الحرص على تلبية طلبات المستهلكين بشكل سريع، قبل رمضان، وتلافي أي مشكلات متعلقة بالتأخير، لارتفاع الطلب أكثر خلال رمضان.