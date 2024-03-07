سوق أبوظبي العالمي يمنح "إنفيني كابيتال" موافقة مبدئية لإدارة صندوق تحوط آسيوي

منح سوق أبوظبي العالمي، شركة "إنفيني كابيتال مانجمنت" المحدودة، وهي شركة استثمار بديل متعددة الاستراتيجيات مقرها هونغ كونغ، الموافقة المبدئية من سلطة تنظيم الخدمات المالية، لإدارة صندوق تحوط آسيوي ضمن السوق.

وستصبح "إنفيني كابيتال" بعد حصولها على الموافقة النهائية والترخيص الشركة الأولى التي تقوم بإدارة صندوق تحوط آسيوي ضمن سوق أبوظبي العالمي. كما أعلنت الشركة عن تدشين مكتبها الجديد في السوق بهدف تعزيز الروابط المالية بين آسيا والشرق الأوسط.

وانطلاقاً من حضورها في هونغ كونغ، ستتضمن عمليات إنفيني كابيتال الجديدة في الشرق الأوسط إدارة المحافظ والتداول والمخاطر والعمليات والامتثال وعلاقات المستثمرين، كما تخطط الشركة أيضاً للاستفادة من الطاقات والخبرات المحلية ضمن استراتيجيتها للتوسع العالمي.

ورحب آرفيند رامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في سوق أبوظبي العالمي بإنفيني كابيتال كأول مدير صندوق تحوط آسيوي يؤسس حضوره في سوق أبوظبي العالمي، معتبرًا أنه إنجاز مهم من شأنه أن يعزز العلاقات بين آسيا ومنطقة الشرق الأوسط. وأكد أن انضمام إنفيني كابيتال إلى مجتمع الأعمال في السوق يأتي بمثابة شهادة أخرى على اختيار شركات إدارة الأصول ومديري المحافظ لأبوظبي كمقر لعملياتهم الدولية.

وقال آرفيند إن بيئة الأعمال المتكاملة لسوق أبوظبي العالمي والقوانين التنظيمية المتطورة التي يقدمها تجعل من السوق الوجهة المفضلة لصناديق التحوط، وكذلك ستعزز مسيرة نجاح إنفيني كابيتال، وتمكنها من الإسهام في الأسواق المالية في المنطقة. ومع إدراك كبرى الشركات العالمية للفرص التي نوفرها، تواصل كل من أبوظبي وسوق أبوظبي العالمي تعزيز مكانتهما كمركز مزدهر لقطاع إدارة الأصول والأعمال بشكل عام.

من جانبه، قال طوني تشين، المؤسس والرئيس التنفيذي في شركة إنفيني كابيتال، إن افتتاح أول مكتب للشركة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، يمثل خطوة مهمة في المسيرة الإستراتيجية الطويلة المدى، مؤكداً على ثقته بالإمكانات الهائلة التي تتمتع بها المنطقة كمركز استثماري بديل، ونوه تشين بالدعم القوي الذي تلقته الشركة من سوق أبوظبي العالمي لبلوغ هذه المرحلة.