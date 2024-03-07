الذهب يواصل التحليق عاليا لمستويات غير مسبوقة

ارتفعت أسعار الذهب لتسجل أرقاما قياسية جديدة اليوم وتتجه لتسجيل صعودها اليومي السابع على التوالي، وسط بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة ومؤشرات من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول بشأن تخفيضات محتملة لأسعار الفائدة في الأشهر المقبلة إذا انحسر التضخم.



وزاد المعدن النفيس في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2159.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0432 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2161.09 دولار في وقت سابق من الجلسة. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2167.00 دولارا.



وتلقى الذهب دعما أمس بعد أن أشار باول إلى أنه من المرجح أن تكون هناك تخفيضات في أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة "إذا تطور الاقتصاد على نطاق واسع كما هو متوقع" جنبا إلى جانب مع المزيد من الأدلة على انخفاض التضخم. وسيتحدث باول مرة أخرى في وقت لاحق اليوم.



ويعزز انخفاض أسعار الفائدة جاذبية الذهب الذي لا يدر عوائد. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 24.25 دولار وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 906.82 دولار للأوقية وهبط البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1033.44 دولار.