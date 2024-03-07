التحويلات المالية عبر بنوك الإمارات تتجاوز 17 تريليون درهم خلال 2023

تجاوزت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية (UAEFTS) حاجز 17 تريليون درهم خلال عام 2023، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت إحصاءات العمليات المصرفية الصادرة عن «المركزي»، أمس، أن قيمة التحويلات المنفذة عبر النظام بلغت 17.159 تريليون درهم من يناير حتى ديسمبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 35%، مقارنة بتحويلات بلغت قيمتها نحو 12.708 تريليون درهم، منفذة خلال الفترة نفسها من عام 2022.

وبحسب الإحصاءات، توزعت التحويلات المنفذة خلال عام 2023، بواقع 11.018 تريليون درهم (تحويلات بين البنوك)، و6.14 تريليونات درهم (تحويلات بين عملاء البنوك).

يشار إلى أن نظام الإمارات للتحويلات المالية (UAEFTS) هو نظام التحويلات الرئيسة الذي تم تطويره في مصرف الإمارات المركزي منذ أغسطس 2001، حيث يقوم هذا النظام بتسهيل تحويل الأموال بين الجهات المشتركة في النظام بشكل فوري.

وفي سياق آخر، أظهرت إحصاءات المصرف المركزي، أن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بلغت 1.263 تريليون درهم، موزعة على 22.1 مليون شيك خلال عام 2023.

من جانب آخر، أظهرت الإحصاءات أن قيمة الإيداعات النقدية في المصرف المركزي خلال العام الماضي وصلت إلى 170.14 مليار درهم، وتضمنت 170.1 مليار درهم إيداعات بالعملات الورقية، و16.06 مليون درهم بالعملات المعدنية.

ووصلت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي إلى نحو 183.6 مليار درهم خلال العام الماضي، وشملت 183.59 مليار درهم سحوبات بالعملات الورقية، و60 مليون درهم بالعملات المعدنية.

• 170.14 مليار درهم الإيداعات النقدية في «المركزي» خلال عام.

• 1.263 تريليون درهم قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها.