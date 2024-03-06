الاتحاد للطيران تعلن عن نتائج تشغيلية بقيمة 1.4 مليار درهم إماراتي لعام 2023

أعلنت الاتحاد للطيران اليوم عن نتائجها للعام الكامل 2023، حيث سجلت نتيجة تشغيلية بقيمة 1.4 مليار درهم إماراتي (394 مليون دولار أمريكي)، مدفوعة بنمو بلغ 4 مليار درهم إماراتي (1.1 مليار دولار أمريكي) في إيرادات المسافرين عن العام السابق، وخفض تكلفة الوحدة بدون الوقود بنسبة سبعة في المئة، مما أدى إلى تحسن كبير في ربحية أعمال المسافرين.

ونقلت الاتحاد للطيران 14 مليون مسافر في العام الماضي، بزيادة تقدر بنحو 40 في المئة مقارنة بالعام الذي سبقه، مما يؤكد على استمرارية الطلب القوي على السفر عبر شبكة وجهاتها المتنامية، مع تسجيل عامل حمولة بنسبة 86 في المئة، مقارنة بـ82 في المئة في عام 2022. وبلغ إجمالي الإيرادات 20.3 مليار درهم إماراتي (5.5 مليار دولار أمريكي) في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، مقارنة بـ18.3 مليار درهم إماراتي (5.0 مليار دولار أمريكي) في 2022.

خلال 2023، أطلقت الناقلة 15 وجهة جديدة ، منها لشبونة، كوبنهاغن، كلكتا وأوساكا، واستمرت في توسيع أسطولها التشغيلي مع إضافة 14 طائرة، لدعم نمو المقاعد المتوفرة لكل كيلومتر، والذي بلغ نحو 30 في المئة.

كما نجحت الناقلة في تعزيز ميزانيتها العمومية من خلال خفض صافي الرافعة المالية إلى 2.5 مرة في معدل الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين لصافي الدين، من 5.0 في 2022، بفضل توليد تدفقات نقدية قوية وإدارة فعالة للنفقات الرأسمالية، من خلال تحسين استخدام الطائرات وإعادة تفعيل الطائرات التي تم ركنها سابقًا.

ويأتي الأداء القوي للاتحاد للطيران في عام 2023 في أعقاب استكمال استراتيجية التحول التي شهدت إعادة تنظيم أعمال الشركة بنجاح، وزيادة تركيزها على خدماتها الأساسية من خلال وقف استثمارها في الشركات والأعمال المساندة؛ وإعادة هيكلة الأسطول للتركيز على الطائرات الأكثر كفاءة وتقدماً من الناحية التكنولوجية؛ وترشيد شبكة وجهاتها العالمية؛ وزيادة التركيز على الإنتاجية وتوفير التكاليف.

ويتكون أسطول طائرات الركاب عريضة البدن التابع للاتحاد للطيران بنسبة 78 في المئة من طائرات الجيل الجديد، وتعد من أعلى النسب في القطاع، ما يؤكد تفاني الناقلة في تحقيق الكفاءة التشغيلية والاسهام بشكل كبير في تحقيق أهدافها في تقليل الانبعاثات.

في هذه المناسبة، أعلن معالي محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتحاد للطيران، قائلاً:

"نتقدم بالشكر لعملائنا على دعمهم الكبير لطموحاتنا، وإلى أفراد عائلة الاتحاد للطيران على تقديمهم خدمة موثوقة ومتميزة تتفرد بها عملياتنا. واستمر فريقنا في تعزيز قوة الشركة وزيادة كفاءتها، مما ساهم في تقديم تجارب استثنائية للعملاء."

وتابع: "أنا واثق كل الثقة بأننا سنواصل بناء أُسسٌ راسخة مع توسيع شبكة وجهاتنا، وتعزيز خدماتنا وربط المزيد من الزوار بأبوظبي، دعماً لطموحات الإمارة في مجال السياحة، وتحقيق رؤيتنا في أن نكون شركة الطيران التي يرغب الجميع بالسفر على متن رحلاتها."



وشهدت الناقلة أيضاً ارتفاعاً في أراء العملاء الايجابية عبر 2023، خاصة مع انتقال مقر رحلات الاتحاد إلى مقرها الجديد في مطار زايد الدولي في نهاية العام.

ومن جهته، صرّح أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، قائلاً: "في أعقاب أدائنا القوي في 2023، حيث حققنا أرباحاً تشغيلية بلغت 1.4 مليار درهم إماراتي وصافي أرباح بلغ 525 مليون درهم إماراتي (143 مليون دولار أمريكي)، أصبحت مهمتنا الحالية هي تعزيز أعمالنا بشكل أكبر مع مواصلة استراتيجية النمو والبحث عن فرص لزيادة هوامش الربح."

"أفخر بالقول أن فريق الاتحاد يملك قدرات مذهلة في التنفيذ، وبفضل جهودهم الدؤوبة وعملهم الجاد تمكنّا من تحقيق هذه النتائج. وأنا واثق من أننا نملك أفضل فريق عمل على مستوى العالم. ويؤكد هذا الإنجاز التزامنا بتحقيق نمو مستدام وربحي، مع ضبط التكاليف، وتحقيق الكفاءة التشغيلية. ونحن نتطلع للمستقبل، سنواصل تحقيق توجيهات المساهمين في أن نكون شركة طيران قابلة للاستمرار مادياًتقدم تجارب سفر استثنائية لضيوفها."



أبرز نتائج عام 2023:

• نمو إجمالي الإيرادات: شهدت الإيرادات الإجمالية زيادة كبيرة بلغت 20.3 مليار درهم إماراتي (5.5 مليار دولار أمريكي) —ما يمثل زيادة بنسبة 11% عن العام السابق.



• إيرادات المسافرين: زادت إيرادات المسافرين بـ 4 مليار درهم إماراتي (1.1 مليار دولار أمريكي)، لتصل إلى 16.7 مليار درهم إماراتي (4.5 مليار دولار أمريكي).



• إيرادات الشحن: بعد الربح الاستثنائي الذي سُجل في عام 2022 بسبب جائحة كوفيد، بلغت إيرادات الشحن 3.4 مليار درهم إماراتي (914 مليار دولار أمريكي) في 2023، مع تراجع بلغ 38 في المئة عن نتائج 2022، ما يعكس الانخفاض العام في أسعار الشحن العالمية



• تكلفة التشغيل: انخفضت تكلفة المقعد المتوافر للكيلومتر وتكلفة المقعد المتوافر للكيلومتر بدون وقود بنسبة 7 في المئة و5 في المئة على التوالي مقارنة بالعام الماضي



• النتائج التشغيلية وصافي الأرباح: حققت الاتحاد للطيران نتيجة تشغيلية بلغت 1.4 مليار درهم اماراتي (394 مليون دولار أمريكي) وصافي ربح بلغ 525 مليون درهم اماراتي (143 مليون دولار أمريكي)، مما يؤكد على أداء مالي قوي واستراتيجية تشغيلية فعّالة طوال العام



• الميزانية المالية: تسجيل خفض صافي الرافعة المالية إلى 2.5 مرة (معدل الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين لصافي الدين) من 5.0 في 2022



• ارتفاع كبير في أعداد المسافرين: شهدت الاتحاد نمواً ملحوظاً في أعداد المسافرين، وبلغ اجمالي عدد المسافرين 14 مليون مسافر، ما يشكل زيادة مهمة تصل إلى 40 في المئة تقريبا



• عامل حمولة الركاب: بلغ عامل حمولة الركاب 86%، مقارنة بـ82% في 2022، وهي من بين النسب الأعلى في القطاع، ما يدل على قدرة الشركة على تحسين استخدام الأسطول وتخطيط شبكة الوجهات



• التوسع في شبكة الوجهات: توسعت شبكة الاتحاد للطيران لتشمل 72 وجهة، ما يعكس التزامها بتعزيز سبل الوصول إلى أبوظبي ، مع مواصلة استكشاف أسواق وفرص نمو جديدة.