«المركزي»: 407.6 مليارات درهم زيادة في أصول القطاع المصرفي خلال 2023

واصل القطاع المصرفي أداءه الاستثنائي، وتصدره المركز الأول عربياً وخليجياً، حيث شهد العام الماضي 2023 أكبر زيادة سنوية على الإطلاق في الأصول التي يمتلكها التي بلغت 407.6 مليارات درهم، ليصل إجمالي أصوله في نهاية ديسمبر الماضي إلى أربعة تريليونات و75 مليار درهم، مقارنة مع ثلاثة تريليونات و667.6 مليار درهم في نهاية عام 2022، بنمو سنوي نسبته 10%.

وأظهرت أحدث بيانات صادرة عن المصرف المركزي ارتفاعاً في قيمة الودائع المصرفية في نهاية العام الماضي إلى تريليونين و522 مليار درهم، مقابل تريليونين و222 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2022، بزيادة سنوية قيمتها 300 مليار درهم تعادل نمواً سنوياً نسبته 13.5%.

ووفقاً للبيانات، سجل إجمالي الائتماني المصرفي الممنوح للقطاعات كافة في نهاية العام الماضي، تريليوناً و991.7 مليار درهم مقارنة مع تريليون و879.4 مليار درهم في نهاية عام 2022، بزيادة سنوية قيمتها 112.3 مليار درهم، تمثل نمواً نسبته 6% تقريباً.

وواصلت الودائع المصرفية تفوقها على القروض، إذ بلغ الفارق بينهما في نهاية ديسمبر الماضي 530.3 مليار درهم لمصلحة الودائع، ما يعكس وفرة السيولة لدى البنوك، والملاءة المالية، بما يرفع قدرتها على التمويل ودعم الاقتصاد الوطني.

وفي نهاية عام 2023، ارتفع إجمالي أصول المصرف المركزي المقومة بالدرهم إلى 721 مليار درهم مقابل 553 مليار درهم في نهاية 2022 بزيادة سنوية قيمتها 168 مليار درهم خلال فترة 12 شهراً.

كما ارتفعت أصول المصرف المركزي الأجنبية في نهاية فترة المقارنة إلى 681 مليار درهم مقارنة مع 494 مليار درهم في نهاية عام 2022 بزيادة سنوية قيمتها 187 مليار درهم تعادل نمواً سنوياً نسبته 37.8%.

وخلال شهر ديسمبر 2023 منفرداً، قال المصرف المركزي إن القاعدة النقدية توسعت بنسبة 7.3% من 614 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي إلى 658.8 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2023، مع زيادة في العملة المصدرة بنسبة 1.5%، وفي الحساب الاحتياطي بنسبة 6.4%، وفي الحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى لدى المصرف المركزي بنسبة 32.9%.

وأوضح المركزي أن مجمل عرض النقد «ن1»، الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية «الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك»، ارتفع بنسبة 4% من 797.4 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي إلى 829.3 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2023، نتيجة ارتفاع النقد المتداول خارج البنوك بمقدار 1.9 مليار درهم ونمو الودائع النقدية بمقدار 30 مليار درهم.

كما ارتفع مجمل عرض النقد «ن2»- الذي يشمل «ن1» + الودائع شبه النقدية «الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية» بنسبة 4.5% من 1.935 تريليون درهم في نهاية نوفمبر إلى 2.023 تريليون درهم في نهاية ديسمبر، نتيجة الزيادة في عرض النقد «ن1»، إلى جانب الارتفاع بمقدار 56.1 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.

وارتفع عرض النقد «ن3»، الذي يشمل «ن2» + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي بنسبة 2.4% من 2.388 تريليون درهم في نهاية نوفمبر إلى 2.445 تريليون درهم في نهاية ديسمبر الماضي.