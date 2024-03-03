«إمارات» تُطلق «لاندمارك» وتمنح العلامات التجارية حقوق تسمية محطاتها

أطلقت مؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات)، مشروع «لاندمارك»، الذي يتيح للشركات والعلامات التجارية حقوق تسمية محطات الوقود التابعة للمؤسسة في مواقع مختارة ضمن شبكة المؤسسة بإمارة دبي والإمارات الشمالية.

ووفق المؤسسة، يُعد هذا المشروع الأول من نوعه على مستوى الإمارات والعالم بالنسبة لمحطات الوقود، وجرى تدشينه في حفل رسمي أقيم بمتحف المستقبل في دبي. وتضم شبكة محطات «إمارات» أكثر من 139 محطة خدمة. وأفادت المؤسسة بأن المشروع يمثل نقلة استراتيجية وتجارية بتقديمه صيغة جديدة لمفهوم الشراكات الاستراتيجية بين المؤسسة وشركائها.

وقال مدير عام مؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات)، المهندس علي خليفة الشامسي: «نفخر بإطلاق هذا المشروع الاستراتيجي الذي يضعنا في طليعة الجهات التي تعتمد مفهوماً مبتكراً في تقييم خدمات المتعاملين واحتياجاتهم على أسس علمية ودراسات جدوى، لتنسجم مع أولوياتنا المتمثلة في خدمة الدولة والارتقاء بسمعة مجتمع أعمالها». وأضاف الشامسي، أن «مشروع (لاندمارك) يتعدى كونه مجرد منتج أو مبادرة تجارية وترويجية جديدة، إلى منظومة استراتيجية مبتكرة، تؤسس لنموذج شراكة نوعي يضع المتعاملين ركيزة أساسية باعتبارهم محور النجاح للمؤسسات، ومسهماً اقتصادياً واستثمارياً يدعم جاذبية الإمارة خاصة والدولة عامة، ما يضعنا بثقة في موقع ريادي بين المؤسسات النفطية في الدولة والمنطقة».