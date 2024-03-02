«طيران الإمارات» تشغل 75 رحلة يومياً لـ «العملاقة» صيفاً

أظهرت دراسة أن «طيران الإمارات» تخطط لتشغيل ما يصل إلى 75 رحلة مغادرة يومية بالطائرة العملاقة «إيرباص A380» (150 رحلة في الاتجاهين) من مركز الناقلة في دبي، من يونيو إلى أغسطس 2024، وفقاً للجدول الصيفي للرحلات.

وبحسب الدراسة التي نشرها موقع «سيمبل فلاينغ» المتخصص في شؤون الطيران والنقل الجوي، فإن المملكة المتحدة ستكون السوق الأكثر تشغيلاً لهذه الرحلات بالطائرة العملاقة، بمعدل يصل إلى 14 رحلة يومية.

وذكرت الدراسة أنه بناء على بيانات مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، فإن ما يزيد على ثلث شبكة «طيران الإمارات» بأكملها ستتم خدمته بطائرة «إيرباص A380» ذات الطابقين في ذروة الصيف المقبل.

وبحسب البيانات سيتم تشغيل رحلات هذه الطائرة إلى محطات ضمن شبكتها في 30 دولة حول العالم، مشيرة إلى أنه من يونيو إلى أغسطس 2024 سيكون لدى «طيران الإمارات» نحو 75 رحلة مغادرة يومياً من مركزها في دبي.

وتشغل «طيران الإمارات» المزيد من طائرات «إيرباص A380» بالدرجة السياحية الممتازة، حيث تُظهر البيانات أنها تشغّل الدرجة السياحية الممتازة إلى 15 وجهة ضمن شبكتها العالمية، وتشغّل حالياً نحو 25 طائرة من طراز «إيرباص A380» مزودة بالدرجة السياحية الممتازة، تخدم محطات مختارة ضمن شبكتها العالمية.