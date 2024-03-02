«طيران الإمارات» تشغل 75 رحلة يومياً للطائرة «العملاقة» صيفاً

أظهرت دارسة أن «طيران الإمارات» تخطط لتشغيل ما يصل إلى 75 رحلة مغادرة يومية بالطائرة العملاقة «الإيرباص A380» (150 رحلة في الاتجاهين) من مركز الناقلة في دبي، خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس 2024 وفقاً الجدول الصيفي للرحلات.

وبحسب الدارسة التي نشرها موقع «سيمبل فلاينغ»، المتخصص في شؤون الطيران والنقل الجوي فإن المملكة المتحدة ستكون السوق الأكثر تشغيلاً لهذه الرحلات بالطائرة العملاقة بمعدل يصل إلى 14 رحلة يومية.

وذكرت الدراسة أنه بناء على بيانات مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران. أن ما يزيد عن ثلث شبكة طيران الإمارات بأكملها سيتم خدمتها بطائرة «الإيرباص A380»، ذات الطابقين في ذروة الصيف المقبل.

وبحسب البيانات سيتم تشغيل رحلات هذه الطائرة إلى محطات ضمن شبكتها في 30 دولة حول العالم، مشيرة إلى أنه للفترة من يونيو إلى أغسطس 2024، فسيكون لدى طيران الإمارات نحو 75 رحلة مغادرة يوميا من مركزها في دبي.

وتشغل «طيران الإمارات»، المزيد من طائرات «الإيرباص A380» بالدرجة السياحية الممتازة، حيث تظهر البيانات أن «طيران الإمارات» تشغل الدرجة السياحية الممتازة إلى 15 وجهة ضمن شبكتها العالمية، وتشغل الناقلة حالياً نحو 25 طائرة من طراز «إيرباص A380» مزودة بالدرجة السياحية الممتازة، تخدم محطات مختارة ضمن شبكتها العالمية.

وبحلول 30 سبتمبر 2023، كانت «طيران الإمارات» تسيّر رحلات ركاب وشحن إلى 144 مطاراً، باستخدام كامل أسطولها من طائرات «البوينغ 777»، و104 طائرات «إيرباص A380»، وعددها 260 طائرة.